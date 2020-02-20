Faruk Süren: Eli sıkılacak adam değil!

Mesut YILDIRIM / ASY 1905 Derneği’nin açılışında karşılaştığı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in elini sıkmayan eski Başkan Faruk Süren, eleştirilere yanıt verdi. SÖZCÜ’ye konuşan Süren, “Elim ve omzum sakattı. Geçici bir tedaviden sonra bir müddet oynatmamam lazımdı. Bu durumu da kendisine anlattım. Ama arkadaş nasıl algılamak istiyorsa öyle algılasın. Genel kurulda ‘Seçime git, hatta aday ol. Güven tazelersin’ demiştim. Döndürdü ‘tehdit etti’ dedi.

Aslında eli sıkılacak adam değil. İnsan küfredeceği adamla el sıkışmaz” ifadelerini kullandı.