Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da önceki gün pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Faruk Tınaz, memleketi Adana’da toprağa verildi. Cenazede usta sanatçının eşi Canan Tınaz, doktor ihmalini bir kez daha vurguladı.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz için Adana’da cenaze töreni düzenlendi.

Kabasakal Mezarlığı’ndaki cenazeye Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yanı sıra Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Büyükşehir Belediyesi eski başkanı ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, ailesi ve sevenleri katıldı.



“DOKTOR İHMALİDİR”

Törende taziyeleri kabul eden Tınaz’ın eşi Canan Tınaz, “Bu doktor ihmalidir. Doktorun yapılan check up sonunda raporu okumayı unutmasının ihmalidir” diye konuştu.

“İYİ BİR AĞABEYİMİZİ KAYBETTİK”

Serdal Adalı ise, “Çok üzgünüz. İyi bir ağabeyimizi, bir büyüğümüzü kaybettik. Tertemiz kalbi ve güzel sesi ile her zaman aklımızda, gönlümüzde olacak. Mekanı cennet olsun. Hep aklımızda iyi bir Faruk abi kalacak” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi olan Faruk Tınaz’ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi. (DHA)



İlginizi Çekebilir Hayatını kaybeden Faruk Tınaz’ın eşinden doktor ihmali iddiası İlginizi Çekebilir Sanatçı Alaeddin Yavaşca’ya veda… ‘Onsuz her şey çok zor olacak’