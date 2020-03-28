Fas, Kuveyt, Umman ve Filistin'de koronavirüs vakaları arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı Fas'ta 358, Kuveyt'te 235, Umman'da 152, Filistin'de ise 97'ye yükseldi.
Fas'ta koronavirüsle ilgili verilerin yayınlandığı internet sitesindeki açıklamada, ülkede 13 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 358'e yükseldiği belirtildi.
Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısının 23 olduğu aktarılan açıklamada, virüse yakalananlardan 11'inin ise iyileştiği ifade edildi.
– Kuveyt
Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened de gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 235'e yükseldiğini aktardı.
Sened, virüse yakalananlardan 7'sinin daha iyileştiğini ve iyileşenlerin toplam sayısının 64'e yükseldiğini kaydetti.
– Umman
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 21 kişide daha virüs tespit edilen ülkede Kovid-19 vaka sayısının 152'ye yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada, virüse yakalananlardan 23'ünün iyileştiği aktarıldı.
– Filistin
Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Milhim de yaptığı açıklamada, 6 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 97'ye yükseldiği belirtildi.