Fas ve Lübnan'da koronavirüs vaka sayıları arttı

RABAT/BEYRUT (AA) – Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vaka sayısı Fas'ta 858'e, Lübnan'da 520'ye yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 kişide daha virüs tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 858'e yükseldiği duyuruldu.

Açıklamada, 3 kişinin daha tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği, böylece şu ana kadar iyileşenlerin sayısının 62'ye çıktığı aktarıldı.

Bakanlık, daha önce Kovid-19 kaynaklı ölü sayısını 50 olarak açıklamıştı.

– Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da 12 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 520'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede şu ana kadar virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 olduğu açıklanmıştı.