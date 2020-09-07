Fas ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 1394'e, Lübnan'da 200'e yükseldi.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 33 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1386 kişinin enfekte olduğu belirtildi.
Açıklamada, toplam can kaybının 1394'e, vaka sayısının 73 bin 780'e çıktığı, 56 bin 96 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.
– Lübnan
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin vefat ettiği, 400 yeni vaka görüldüğü, 470 kişinin iyileştiği bildirildi.
Açıklamada, toplam can kaybının 200'e, vaka sayısının 20 bin 826'ya yükseldiği, 6 bin 430 kişinin iyileştiği kaydedildi.
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