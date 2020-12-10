Faslı yetkiliden “yaşananlar, İsrail'le ilişkilerin yeniden başlamasından başka bir şey değil” değerlendirmesi

RABAT (AA) – Fas Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, İsrail ile ülkesi arasında yaşananların "ilişkilerin yeniden başlamasından başka bir şey olmadığını" söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkili, Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki için anlaşmaya varmasıyla ilgili AA'ya değerlendirmede bulundu.

İsrail'in 1994'te Fas'ta irtibat ofisi kurduğu zaman ülkesinin İsrail'i tanıdığını ve bunun 8 yıl sürdüğünü kaydeden yetkili, "Bugün yaşananlar ilişkilerin yeniden başlamasından başka bir şey değil." dedi.

İsrail'deki Fas Yahudi topluluğunun sayısının yüksek olduğunu ve bu durumdaki vatandaşlarının sürekli olarak Fas'ı ziyaret ettiğini belirten yetkili, bu yolculukların başka ülkeler üzerinden yapılması yerine iki ülkenin karşılıklı olarak hava sahalarını açacağını kaydetti.

Yetkili, hava sahalarının, idari ve hukuki işlemlerin tamamlanmasının ardından açılacağı bilgisini paylaştı.

ABD'nin Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanımasını "tarihi karar" olarak tanımlayan yetkili, aldığı karardan dolayı Fas'ı eleştirenleri de kınadı.

ABD Başkanı Donald Trump dün, Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla birlikte, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından İsrail'le diplomatik ilişki kuran dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesi düzeyinde ise tek ülke oldu.

Fas ve İsrail arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te (Filistinliler ile İsrail arasında) imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın başladığı 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.