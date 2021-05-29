Fas'ta iktidar partisi, İsrailli diplomatı “kendisini ilgilendirmeyen işlere karışmakla” suçladı

RABAT (AA) – Fas'ta iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), İsrail'in Fas'taki diplomatik misyon şefi David Govrin'in, Rabat yönetiminin Filistin meselesindeki tavrıyla ilgili açıklamalarını "kendisini alakadar etmeyen işlere karışmak" olarak nitelendirdi.

Govrin'in, Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani'nin, 22 Mayıs'ta Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Gazze direnişinin zaferi nedeniyle tebrik mektubu göndermesini eleştirmesi PJD tarafından tepkiyle karşılandı.

Partinin düzenlediği basın toplantısında konuşan PJD Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman el-Amrani, Govrin'i kendisini ilgilendirmeyen konulara karışmakla suçladı ve Faslıların "diplomatik düzeydeki bu münasebetsizliğe" karşı ortak bir duruş sergilediğini vurguladı.

Partisinin, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin direnişinin kazandığı parlak zaferden memnuniyet duyduğunu dile getiren Amrani, "Filistin meselesi ulusal bir meseledir ve Fas her zaman Filistinlilere gerekli yardımı sunmaya devam edecektir." dedi.

Fas Başbakanı Osmani, 22 Mayıs'ta Hamas lideri Heniyye'ye Gazze direnişinin zaferi nedeniyle tebrik mektubu göndermişti.

Govrin ise 25 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Osmani'nin Hamas ve İslami Cihad'ı destekleyen açıklamalarını eleştirmiş ve "İran'ın müttefiklerini destekleyenler onun bölgedeki nüfuzunu güçlendirmiş olur. Arap ülkelerinde yıkıma neden olan ve Porisario Cephesini destekleyen İran'ın güçlendirilmesi Fas'ın ve ılımlı Arap ülkelerinin çıkarına ters değil mi?" ifadesini kullanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, 11 Ocak'ta İsrail'in eski Kahire Büyükelçisi Govrin'in Fas'a geçici misyon şefi olarak atandığını duyurmuştu.

– Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak verdiği 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olurken, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke olmuştu.

Fas ile İsrail 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.