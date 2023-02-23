Fas’ta Romain Saiss endişesi! Beşiktaş’tan ayrılması için devreye girdiler

Beşiktaş’ta Romain Saiss’in durumu belirsizliğini koruyor. Şenol Güneş’in kadro yapılanmasında öncelikli bir rolde yer almayan Saiss için Fas Milli Takımı cephesinde de endişe hakim.

ŞENOL GÜNEŞ İLE ANLAŞAMIYOR İDDİASI

Dış basında Romain Saiss ile ilgili iddialar gündem oldu. Şenol Güneş ile Saiss’in anlaşamadığı, Faslı futbolcunun Beşiktaş’tan ayrılacağı iddia edildi. Ayrıca tecrübeli stoper için farklı kulüplerle temasa geçildiği kaydedildi.

DÜNYA KUPASI’NDAKİ SAKATLIK ARAYI AÇTI

Saiss’in Fas Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası’ndayken yaşadığı sakatlığın Beşiktaş’ta problem oluşturduğu ifade edildi. İddiaya göre Şenol Güneş, sakatlanmasına rağmen bir sonraki maça çıkan ve durumunun daha da kötüleşmesine sebep olan Saiss’in Siyah-Beyazlılar’ın menfaatinin tersine hareket ettiğini düşünerek oyuncu ile arasındaki ipleri koparttı.

WALID REGRAGUI ENDİŞELİ

Al-Araby’nin haberine göre Fas Milli Takımı’nın teknik direktörü Walid Regragui, Saiss’in Beşiktaş’taki durumundan dolayı endişeli… Milli takımın 25 Mart’ta Brezilya ve 28 Mart’ta Peru ile oynayacağı maçlarda kadroda olması beklense de Beşiktaş’taki devamlılığının yaratacağı sorundan korkuluyor.

BENATIA DEVREYE GİRDİ

Fas Milli Takımı’na yakın bir kaynak, Saiss’in durumuna ilişkin Al-Araby’ye açıklamalarda bulundu. Fas Milli Takımı’nın eski kaptanlarından olan ve daha önce ülkemizde Fatih Karagümrük forması da giymiş Mehdi Benatia’nın Saiss’in Yunanistan’a transferi adına devreye girdiği belirtildi.

AYRILIĞINA ARACILIK EDİYOR

Benatia’nın bir menajerlik şirketinde aldığı görevle Saiss’in Beşiktaş’tan ayrılmasına aracılık etmeye çalıştığı aktarıldı. Saiss için Japonya iddiaları da gündemdeyken Walid Regragui ve Mehdi Benatia’nın Faslı oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalmasını engellemek adına bir çözüm arayışında oldukları belirtildi.