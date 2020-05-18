Fas'ta sağlık alanındaki OHAL üç hafta uzatıldı

RABAT (AA) – Fas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık alanında ilan edilen ve 20 Mayıs'ta sona erecek olan olağanüstü hal (OHAL) üç hafta daha uzatıldı.

Başbakan Sadeddin el-Osmani, Meclisin her iki kanadının hazır bulunduğu ortak oturumda yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında tüm ülkede ilan edilen sağlık alanındaki OHAL'in üç hafta daha uzatılmasına karar verildiği duyurdu.

Osmani, OHAL'in 10 Haziran'a kadar devam edeceğini kaydetti.

İlk vakanın 3 Mart'ta görüldüğü Fas'ta yetkililer 20 Mart'ta Kovid-19'un kontrol altında tutulmasını sağlamak amacıyla 1 ay süreyle sağlık alanında OHAL ilan edildiğini ve halka sokağa çıkabilmeleri için yetkili makamlardan resmi belge alınması şartı getirildiğini duyurmuştu.

Son olarak 18 Nisan'da yapılan açıklamada, bir ay daha uzatılan OHAL'in 20 Mayıs'a kadar süreceği bildirilmişti.

Fas'ta son verilere göre Kovid-19 kaynaklı can kaybı 192 ve vaka sayısı 6 bin 930 olurken, 3 bin 732 kişi ise sağlığına kavuştu.