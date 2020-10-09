Fas'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 44 kişi hayatını kaybetti

RABAT (AA) – Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 artarak 2 bin 530'a yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 44 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 445 yeni vaka tespit edildi.

Salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısının kaydedildiği ülkede, son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 530'a vaka sayısı da 146 bin 398'e çıktı.

İyileşen hasta sayısı ise 2 bin 747 artarak 123 bin 22 oldu.