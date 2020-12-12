Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları kınadı

RABAT (AA) – Fas'ta iktidardaki koalisyonun başını çeken Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları kınadı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlar kınanarak bunların başında, "Mescid-i Aksa'ya dönük mükerrer saldırılar, Filistinlilerin topraklarına el konulması, tüm uluslararası tüzük ve kararlar açık bir şekilde ihlal edilerek Filistinlilerin ülkelerine geri dönüş hakkının inkar edilmesi ve İslam toplumlarına nüfuz ederek ilişkileri normalleştirme girişimlerinin yer aldığı" ifade edildi.

Açıklamada, partinin, Fas Kralı 6. Muhammed'in liderliğinde Batı Sahra meselesinde elde edilen tarihi başarılar ile stratejik dönüşümlerden gurur duyduğu aktarıldı.

Partinin açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanımasının, Fas'ın uluslararası arenadaki konumunu güçlendireceği ifade edildi.

Trump 10 Aralık'ta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Batı Sahra üzerinde Fas'ın hakimiyetini tanıdığımız bir bildiri imzaladım. Fas'ın ciddi, güvenilir ve gerçekçi özerklik teklifi, kalıcı barış ve refah için tek ve kalıcı çözümdür." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca, Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Rabat ve Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te (Filistinliler ile İsrail arasında) imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın başladığı 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.