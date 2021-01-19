Fas'taki Berberilerin yılbaşı alışverişleri Kovid-19 nedeniyle durgun olan piyasayı canlandırıyor

UCDE (AA) – HALİD MECDUB – Fas'ın kuzeydoğusundaki Ucde kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir durgun olan çarşılar, Berberilerin yılbaşı kutlamaları nedeniyle hareketlendi.

Her yıl 13 Ocak'ta, "Ocak Gecesi" olarak adlandırdıkları yılbaşını kutlayan Berberiler, geçtiğimiz hafta boyunca da çarşılardan bol bol alışveriş yaptı.

Ucde çarşılarına gıda malzemeleri getiren tüccar Ferid Eyt Haseni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Berberilerin hafta boyunca en çok Fas çayı, fındık, badem, antep fıstığı, fındık ve kuru meyveler satın aldığını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle bir süredir ekonomik durgunluk yaşadıklarını belirten Haseni, "2917 yılına girişlerini kutlamak isteyen Berberilerin yaptıkları alışverişler, çarşılara hareketlilik getirdi." ifadesini kullandı.

Berberi kültürü ve tarihi hakkında araştırmalar yapan Şerif Ederdak da Berberi takviminin aslının, Jülyen takvimi, daha sonra onun yerine kullanılan Gregoryen takvimine dayandığını, Berberilerin tarımla ilişkisi nedeniyle bu takvimi koruduğunu ve zaman içinde geliştirdiğini anlattı.

Ederdak Berberi takviminin diğer takvimler gibi din ve ırk kaynaklı değil, toprak ve tarihe dayalı olduğunu kaydetti.

Berberi Derneği Üyesi Muhammed Bali de, Kuzey Afrika'nın çoğunun yılbaşını, yerel tarım ürünleriyle kutladığını dile getirdi.

Atalarından miras aldıkları bu kutlamaları yüzlerce yıldır yapan Berberiler, yılbaşlarında tarım mevsiminin bol ve verimli geçmesi yönündeki ümitlerini tazeliyor.

Berberi yılı, çiftçilerin ekim, hasat ve sulama zamanlarını belirlemek için kullandıkları takvim esas alındığı için tarım yılı olarak da adlandırılıyor. Yılbaşı kutlamaları, ocak ayının son haftasına kadar devam ediyor.

Öte yandan, bu yıl 2917'ye girişlerini kutlayan Berberilerin tüm taleplerine rağmen yılbaşları resmi tatil olarak kabul edilmiyor.