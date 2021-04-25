Fas'taki iktidar partisi PJD ve Mağrip Arap Alimler Birliği İsrail'in Filistinlilere saldırılarını kınadı

RABAT (AA) – Fas'ta iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) ile Mağrip Arap Alimler Birliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te artan saldırılarını kınayarak, Filistin halkıyla dayanışma mesajları verdi.

PJD ve Mağrip Arap Alimler Birliği konuyla ilgili ayrı ayrı açıklama yaptı.

Açıklamasında İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayan PJD, Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Açıklamada, Fas'taki kurum ve kuruluşlara, Kudüs halkının topraklarında istikrara kavuşması ve işgalci İsrail'in ihlallerine karşı kararlılıklarının güçlendirilmesine katkı sunacak girişimlerde bulunmaları çağrısı yapıldı.

Mağrip Arap Alimler Birliği de açıklamasında, "Kudüs ve çevresinde işgalci (İsrail) tarafından sürekli olarak yürütülen provokasyonları büyük bir endişeyle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin'in haklı davasına ve toprakları üzerindeki mutlak egemenlik hakkına bağlılığın teyit edildiği açıklamada, İslam dünyası ve tüm uluslararası kuruluşlar, Filistin halkının yanında durmaya davet edildi.

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla işgal altındaki Doğu Kudüs’te Eski Şehir’in Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor, İsrail polisi de onlara müdahale ediyor.

İsrail polisinin, Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve TOMA'larla müdahalesinde şu ana kadar en az 130 Filistinli yaralandı, 100'den fazla Filistinli de gözaltına alındı.