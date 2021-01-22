Fas'taki Libya görüşmelerinde, üst düzey kurumların yöneticilerinin seçimine ilişkin kriterlerde anlaşma sağlandı

BUZNİKA (AA) – Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk Temsilciler Meclisi'ni temsilen Fas'ın Buznika kentinde bir araya gelen 13+13 Komitesi'nin, ülkedeki bazı üst düzey kurumların yöneticilerinin seçimine ilişkin kriterlerin çoğu üzerinde anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Libya Devlet Yüksek Konseyi üyesi Ömer Ebu Life, Buznika kentinde dün başlayan toplantı kapsamında basına açıklamada bulundu.

Ebu Life, bazı üst düzey kurumların yöneticilerinin seçimine ilişkin kriterlerin çoğu üzerinde anlaşma sağlandığını ve katılımcılarının çoğunun tatmin edici sonuçlara ulaşma konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Toplantıların bugün ya da bir ihtimal pazar günü devam edeceğini kaydeden Ebu Life, toplantıların seçim kriterleri ve mekanizmaları üzerine yoğunlaştığını ancak henüz bu kurumlara gelecek kişilerin isimlerinin belirlenmediğini dile getirdi.

– Fas'ın Buznika ve Tanca kentlerindeki Libya toplantıları

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki Temsilciler Meclisi heyetleri arasındaki görüşmeler, Fas'ın Buznika kentinde 6 Eylül'de başladı. Buznika kentindeki görüşmelerin ilki 6-10 Eylül'de, ikincisi 2-6 Ekim'de, üçüncüsü de 3-5 Kasım'da yapıldı. Bunların ardından dördüncü görüşme ise 2 Aralık'ta yine bir Fas şehri olan Tanca'da gerçekleştirildi. Tanca'daki bu görüşmenin odak noktası yönetimle ilgili bazı üst düzey kurumların yöneticilerinin nasıl seçileceği meselesiydi.

Fas'ta 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre, ülkedeki üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı"dan oluşuyor.

Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle söz konusu üst düzey kurumlarda da çift başlı bir yapı görülüyor.