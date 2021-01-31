Fas'taki soğuk hava dalgası sosyal medya üzerinden yapılan yardım faaliyetlerini hızlandırdı

RABAT (AA) – AHMED BİN ET-TAHİR – Fas'ta yoğun kar ve yağmur yağışıyla etkili olan soğuklar nedeniyle sosyal medya üzerinden yürütülen insani yardım faaliyetleri hız kazandı.

Sosyal medya platformları üzerinden gündeme getirilen bu faaliyetlerle ilgili paylaşımlar, yardıma teşvik ettiği için beğeni toplarken, hayrın gizli yapılması gerektiğini savunan bir diğer kesim tarafından eleştiriliyor.

– "Evsizlere barınak, gıda, kıyafet ve battaniye temin etmeyi" amaçlıyorlar

Bu yardım faaliyetlerine katılan "Ahmed" isimli bir sosyal medya kullanıcısı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım çalışmalarının, "evsizlere barınak, gıda, kıyafet ve battaniye temin etmeyi" amaçladığını belirtti.

Soğuk hava nedeniyle zor durumda kalan insanlara yardım ederek, devletin yükünü de hafifletebileceklerini ifade eden Ahmed, sosyal medyayı yoğun olarak kullanan gençlerin, bu faaliyetlerde daha aktif olarak öne çıktıklarını kaydetti.

– Dayanışma

Meknes'teki Evsizleri Desteklemek için Gençlik Girişimi Koordinatörü Muhammed el-Bukili, "Fas halkı dayanışma ve aynı hedef için ortak çaba sarf edebilme becerisine sahiptir. Özellikle sosyal medya üzerinden başlattığımız girişimlerde hızlı karşılık alabiliyoruz." dedi.

Meknes kentinde hava sıcaklığının Eksi 3 dereceye düştüğünü aktaran Bukili, geceleri evsizlere yardım için oluşturdukları 4 grubun, gıda ve battaniye gibi ayni yardım ulaştırdıklarını, bu kişilere sağlık desteği de verdiklerini ifade etti.

Bukili, Dayanışma Bakanlığının imkanlarının sınırlı olduğunu ancak bu durumun, evsiz kimselere karşı ahlaki, siyasi ve yasal sorumluluklarından kurtuldukları anlamına gelmediğini dile getirdi.

– Kıyafet Bankası

"Ata" isimli hayır kurumunun başındaki isim Celal Uveyta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soğuk havalar nedeniyle zor durumda kalan kişiler için "Kıyafet Bankası" adıyla bir girişim önerisinde bulundu.

Uveyta, bu girişimle, iyi durumda olan kıyafetleri toplayıp, en iyi yöntemlerle yıkama ve dikiş gibi işlemleri gerçekleştirerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırabileceklerini aktardı.

– "Hayırsa, gizli yapılmalı"

Sosyal medya üzerinden yapılan bu yardım faaliyetleri, beğeni toplarken, bir diğer grup bu faaliyetlerin gizli yapılması gerektiğini belirtiyor.

"Hayırsa, gizli yapılmalı" içerikli paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları, yardım kuruluşlarının yaptıkları işlerin görüntü ve fotoğraflarını paylaşmasını da eleştiriyor.

Buna karşılık, Faslı gazeteci Hişam Ebu Alya, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalkınma devletin sorumluluğudur. Ancak aktivistler kalkıp fakirlere yardım götürmek için o kadar çaba harcamışsa bize teşekkür etmek düşer. Eleştirmek değil." ifadelerini kullandı.

Fas'ta yaklaşık 100 bin takipçisi bulunan "Yardım Derneği'nin" sosyal medya üzerinden "Soğuk hava, sıcak kalp" adı altında birkaç hafta önce başlattığı kampanya kapsamında, 2 bin battaniye, 1000 gıda paketi, 2 bin kışlık mont ve bedevilere de 20 çadır dağıtılmasını hedefleniyor.

Dernek halihazırda kampanyayı hedefine ulaştırabilmek ve yardıma teşvik edebilmek için sosyal medya üzerinden görseller paylaşıyor.