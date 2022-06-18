Fasulye, domates, mal ve kitap! Şifre çözüldü, çete çökertildi

Göçmenleri deniz yoluyla Muğla ili ve ilçeleri üzerinden Rodos’a taşıyan göçmen çetesi çökertildi. 2,5 milyon Euro maddi çıkar sağlayan çetenin üyelerinin şifreli konuşmalarında göçmenlere fasulye, domates, sahte pasaporta ise mal ve kitap dedikleri ortaya çıktı. 58 kişinin gözaltına alındığı çetenin içinde Göçmen İdaresi’nde çalışan memurlar olduğu ortaya çıktı.

Yaşar ANTER

Yunanistan’ın Rodos Adası’nda yayın yapan Dimokratiki Gazetesi bugün okuyucularına duyurduğu haberde Türkiye’nin Muğla iline bağlı Datça, bodrum ve Marmaris ilçeleri üzerinden adalara ve özellikle Rodos’a göçmen kaçakçılığı ticareti yapan şebekeye yönelik yapılan operasyonda 58 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Rodos merkezli yapılan operasyonun 14 il ve kentte devam ettiği belirtildi.

GÖÇ İDARESİNDE ÇALIŞAN MEMURLARDA VAR

Göçmenleri deniz yoluyla Türkiye üzerinden Rodos’a oradan havayolu ile Atina ve Avrupa’ya götüren çetenin gözaltına alınan üyeleri arasında Yunanistan, Mısır, Myanmar, Burma vatandaşları ile Yunanistan Göç İdaresi‘nde görevli memurlarında bulunduğu ortaya çıktı.

Çetenin Akdeniz ile Batı Trakya’da ki Dedeağaç (Evros) ili ve Kuzey Ege adaları üzerinden de göçmen kaçakçılığı yaptığı ve TİKTOK üzerinden mesajlaştıkları hatta yaptıkları sahte pasaportların ne kadar orijinal olduklarını göstermek için bu sosyal medyadan duyurular yaptıkları tespit edildi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARININ ŞİFRELİ SÖZLERİ ŞOKE ETTİ

Göçmen kaçakçılarının yaptıkları konuşmalar ve sosyal medya mesajlarında göçmenlere fasulye ve domates, seyahat belgelerine maymun ve pasaporta ise mal ve kitap isimlerini kullanmaları dikkat çekti. Çetenin göçmenleri Avrupa’nın çeşitli ülkelerine 5-12 bin Euro karşılığında geçirdiği sahte pasaport ve kimlikler için ise ek olarak 500 Euro istendiği belirtildi.

ALTI AYDA 2,5 MİLYON EURO GELİR ELDE ETTİLER

Yapılan operasyonlarda orijinalinden ayrılamayacak derecede iyi hazırlanmış seyahat belgeleri ve pasaportlar ele geçirildi.

Polis 51 işyeri ve meskene yaptığı operasyonlarda 1010 adet pasaport ve yabancı kimlik kartı, 30 bin Euro, 50 cep telefonu, 9 otomobil, 3500 adet dijital seyahat belgesi, 80 bilgisayar, baskı makineleri, mühür ve damgalar, 2500 adet belge ve havale makbuzu ele geçirdi. Çetenin son altı ay içerisinde yaptığı göçmen kaçakçılığından elde ettiği gelirin en az 2,5 Milyon Euro civarında olduğu açıklandı.

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