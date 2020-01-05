Fatih Aksoy: Beşiktaş’a gol atarsam sevinmeyeceğim

Sezon başında Demir Grup Sivasspor’a Beşiktaş’tan kiralık olarak giden Fatih Aksoy takımının Antalya kampında TRT Spor’a konuştu. Rıza Çalımbay tarafından sağ bek ön libero olarak görevlendirilen Fatih, “Beşiktaş sayesinde ilk defa uçağa bindim, ilk defa yurt dışına çıktım, ilk defa para kazandım. Gol atarsam sevinmeyeceğim” dedi.

Siyah-beyazlı takımdan kiralık olarak gitmesi hakkında da konuşan 22 yaşındaki savunmacı, “Beşiktaş’tan ayrılırken Şenol hoca vard, istiyorsan burada kalabilirsin demişti. Ama ben futbolu çok özlemiştim. Sivasspor’a gelirken büyük hedeflerim vardı, açıkçası oraya güçlü dönmek istiyordum. Kafamda mevki değişikliği yoktu ama adımdan söz ettirmek vardı” ifadelerini kullandı.

“BEŞİKTAŞ FORMASINI KALDIRACAĞIMI İSPATLAMAK İSTİYORUM”

Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş ile 19 Ocak Cumartesi günü oynayacakları maç hakkında da konuşan Fatih Aksoy “Vodafone Park’ta Beşiktaş’a karşı oynamak için sabırsızlanıyorum. Bu maçta Beşiktaş formasını kaldıracağımı ispatlamak istiyorum” diye konuştu.