Fatih Erbakan: Erdoğan’ı desteklemeyeceğiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Daha önce sarf ettiği “Seçim ikinci tura kalırsa Erdoğan’ı destekleriz” sözlerinden sonra halktan büyük tepki aldığını ifade eden Erbakan, “O kadar ciddi tepki oldu ki, biz de şaşırdık. Erdoğan’a destek olmayacağız” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Daha önceki açıklamasında seçim ikinci tura kalırsa Erdoğan’ı destekleyeceğini ifade eden Erbakan’a “Rakibi kim olursa olsun ikinci turda Erdoğan’ı mı desteklersiniz?” sorusu yöneltildi.

TEPKİ GELDİ KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Erbakan, “Kılıçdaroğlu’yla Erdoğan kalırsa demiştik ama başımıza gelmeyen kalmadı. O kadar ciddi tepkiler oldu ki, biz de şaşırdık. Mesela özellikle Konya’da, bu sözümüzden dolayı rahatsız olanlar oldu. Partimizin içinde bu konuda rahatsızlıklar oluştu” dedi.

“DESTEKLEMEYECEĞİZ”

Erdoğan’a destek olmayacaklarını ifade eden Erbakan, “Biz de öyle bir noktaya geldik ki, söyleyeceğimiz öyle bir şey olsa bile biz Tayyip Erdoğan’a destek olmayacağız. Biz her iki adayı da kendi haline bırakıp belki de hiçbirine oy vermeyeceğiz deme noktasına geldik. Bu çok önemli bir şey. Yani AK Parti’nin oylarındaki erimeyi, Tayyip beyin de şahsi cumhurbaşkanlığı noktasındaki oylarının erimesini gösteren bir şey. Hele hele Konya’da bunun olması… 5 sene önce olsa hiç böyle bir şey beklemezsiniz.” ifadelerini kullandı.

“BU KADAR OLACAĞINI BEKLEMİYORDUK”

Erbakan, “Şu anda ‘Kılıçdaroğlu ile Tayyip Bey de kalsa, yine de Tayyip beye vermeyelim, biz ikisine de vermeyelim’ deme noktasına insanlar gelmişler. Bu kadar olacağını biz de beklemiyorduk. Öyle bir yol izleme daha hayırlı gibi görünüyor. Ancak asıl söylenmesi gereken inşallah ikinci tura da biz kalırız ve kendimize oy vermiş oluruz. En güzeli bu, onun için gayret ediyoruz” dedi.

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