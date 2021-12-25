Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak 'erken seçim' çıkışı: İlkbaharda veya haziranda… Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, haftalık gündem değerlendirme toplantısında konuştu. Erbakan, iktidar tarafından açıklanan döviz endeksli mevduat sisteminin erken seçim hamlesi olarak gördüklerini açıkladı. #yenidenrefahpartisi #fatiherbakan #erbakan #yurttaştv #videohaber #haber BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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