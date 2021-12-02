Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin il başkanları toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fatih Erbakan dövizlerdeki yükseliş ve ekonomideki kötü gidişatı değerlendirerek, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1993'te Refah Partisi üyesiyken yaptığı çay simit hesabını hatırlattı. Fatih Erbakan Erdoğan'ın o konuşması için "Altına imza atılcak konuşma" ifadesini kullandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #Fatiherbakan #Tayyiperdoğan #Yenidenrefahpartisi #AKP #Dolar
Anasayfa Alaturka Online Fatih Erbakan’dan Erdoğan’a tarihi cevap! “Altına imza atılacak konuşma!”