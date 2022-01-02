Fatih Erbakan’dan Erdoğan’a tarihi döviz cevabı! “Cehaletin ve bilgisizliğin ilanı…”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin il başkanları toplantısında konuştu.
Fatih Erbakan kur korumalı mevduat hesapları için yıllar önce eski Cumhurbaşkanlarından Turgut Özal’ın uyarılarda bulunduğunu dile getirerek “Cehaletin ve bilgisizliğin ilanı” dediğini aktardı.
Fatih Erbakan AKP iktidarını sert sözlerle eleştirdi.
BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN
👇
https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
#fatiherbakan #receptayyiperdoğan #yenidenrefahpartisi #haber #siyaset #politika #turgutözal #ekonomi #döviz #kurkorumalımevduat #yurttaştv