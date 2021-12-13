Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan iktidara sert eleştirilerde bulundu. Erbakan “Bu millet sizden Çin modeli, Japon modeli, Vietnam modeli değil… Bu milletin sizden tek bir isteği var; bir an evvel seçim sandığını getirip önüne koymanızı istiyor” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #fatiherbakan #yenidenrefahpartisi #seçim #ekonomi #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Fatih Erbakan’dan iktidara sert eleştiriler! “Allah’tan korkun be! Ekonomik krizin sebebi sizsiniz!”