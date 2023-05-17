Fatih Karagümrük – Adana Demirspor maçı (CANLI)

Süper Lig’in 34. haftasında İstanbul’da futbolseverlere oyun anlamında çok şey vaadeden bir karşılaşma oynanıyor. İki İtalyan teknik adamın yani Andrea Pirlo ile Vincenzo Montella’nın taktik düellosunda Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor karşılaşıyor. Çok zor da olsa Avrupa potasını kovalayan Demirspor mutlak kazanmanın peşinde. Karagümrük ise sezonun flaş takımı Mavi Şimşekler’i devirerek sükse yapmanın hesaplarında.

Fatih Karagümrük – Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10 Haziran’da Şampiyonlar Ligi finali oynanacak olması nedeniyle Olimpiyat Stadyumu’nda mücadele edemeyen Fatih Karagümrük zorlu mücadeleye Vodafone Park’ta çıktı. Kadir Sağlam’ın yönettiği karşılaşma beIN Sports 1’den naklen ekranlara geliyor.

Fatih Karagümrük – Adana Demirspor ilk 11’ler:

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov, Ozdoev, Feghouli, Borini, Lobjanidze, Diagne

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Gökhan İnler, Ndiaye, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Cherif Ndiaye