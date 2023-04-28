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28 Nisan 2023
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Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11’ler)

Alaturka Online
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Alaturka Spor

Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 32. haftasında Antalyaspor’u konuk edecek. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından Galatasaray deplasmanından 3-3’lük eşitlikle dönen Karagümrük, 41 puanla 9. basamakta. Andrea Pirlo’nun ekibi, çıkışını sürdürmek için sahaya çıkacak. Akdeniz derbisinde Alanyaspor’u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından 2 maçtır kazanamayan Nuri Şahin’in öğrencileri, 33 puanla 13. basamakta. Kırmızı Beyazlılar, zorlu deplasmanda kötü gidişatını durdurup alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? 

Yarın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Halil Umut Meler’in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fatih Karagümrük-Antalyaspor muhtemel 11’ler:

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Baniya, Levent, Adnan, Ozdoev, Shukurov, Lobhanidze, Borini, Diagne

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Ufuk, Fernando, Larsson, Ndao, Doğukan, Haji Wright

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