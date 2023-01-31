Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı (CANLI)

Son 5 maçından 15 puan çıkaran ve 38 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, Süper Lig’in 22. haftasında 6’da 6 hedefiyle Fatih Karagümrük’e konuk oluyor. Zirve yarışında fire vermek istemeyen Kara Kartal’ın puan kaybına tahammülü yok. Trabzonspor ve Kayserispor galibiyetlerinin ardından üst üste 3 beraberlik alan Andrea Pirlo’nun ekibi ise evinde 3 puan hasretine nokta koymaya çalışıyor. Kırmızı Siyahlılar, 22 puanla 10. basamakta bulunuyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Beşiktaş’ın 4-1’lik üstünlüğü ile sona ermişti.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve saat 20.00’de başlayan Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalıyor. Şansalan’ın yardımcılıklarını, Mehmet Emin Tuğral ve Esat Sancaktar yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturuyor. Tokat’a, AVAR’da Koray Gençerler ve Kemal Yılmaz eşlik ediyor.

Fatih Karagümrük-Beşiktaş ilk 11’ler:

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ricci, Baniya, Levent, Colley, Ozdoev, Bertolacci, Borini, Colin Kazım

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Tayfur, Gedson, Dele Alli, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar

Beşiktaş’ta 3 eksik

Siyah-Beyazlılar’da sakatlıkları bulan Ghezzal, Salih Uçan ve Josef de Souza, kritik maçta forma giyemedi. Beşiktaş’ta, Fatih Karagümrük maçı öncesi 3 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes sarı kart görmeleri halinde haftasonu oynanacak Sivasspor karşılaşmasında sahadaki yerlerini alamayacak.

Ligde de Kartal üstün

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, ligde14. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9’unu Siyah-Beyazlılar kazanırken, 2’sinde ise galip gelen taraf Karagümrük oldu. 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.