Fatih Karagümrük – Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler! VAR’dan dönen penaltı pozisyonu, Diagne’nin yerde kaldığı an, kırmızı kart tartışması…

Süper Lig’in 22. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrıldılar. Mücadelede hakem Ali Şansalan ve ekibini kritik kararlara itecek birçok pozisyon yaşandı.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Alanyaspor maçının kadrosuna göre Karagümrük karşısında sahaya sürdüğü 11’de 2 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Salih Uçan ve Jackson Muleka yerine Valentin Rosier ve Nathan Redmond’u sahaya sürdü.

5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Siyah-Beyazlıların Süper Lig’deki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Kartal, Karagümrük mücadelesi öncesinde ligde çıktığı son 5 karşılaşmada Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor’u mağlup etmişti.

Beşiktaş, bu sezon Şenol Güneş önderliğinde çıktığı 9 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 20 puan topladı.

CENK TOSUN LİGDE 9 GOLE ULAŞTI

Beşiktaş’ta son haftaların formda ismi Cenk Tosun, Karagümrük filelerine gönderdiği gol ile bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 9’a çıkardı. Bu gol aynı zamanda Cenk’in kariyerindeki Fatih Karagümrük’e karşı kaydettiği ilk gol oldu. Tecrübeli forvet böylece 8 gollü Wout Weghorst’u geride bırakarak Beşiktaş’ın bu sezonki en golcü ismi oldu.

Bir önceki hafta Alanyaspor’a karşı attığı 2 gol sonrası siyah-beyazlıların Vodafone Park’taki en çok gol atan oyuncusu unvanına da ulaşan Cenk Tosun, bu sezon ligde Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Konyaspor’a 1, Ümraniyespor ve Alanyaspor’a ise 2 gol kaydetti.

BIRASCHI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karagümrük’te sarı kart ceza sınırında bulunan Davide Biraschi, mücadelenin 63. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Biraschi, bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ’TA DA GEDSON FERNANDES…

Beşiktaş’ta 3 futbolcu; Arthur Masuaku, Cenk Tosun ve Gedson Fernandes ceza sınırında bulunan isimlerdi. Karagümrük mücadelesi sona erdikten sonra hakem Ali Şansalan’a itirazından dolayı sarı kart gören Gedson Fernandes cezalı duruma düştü.

Başarılı orta saha, bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Fatih Karagümrük – Beşiktaş maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Lale Orta’nın MHK başkanlığı görevi nedeniyle ayrıldığı ve yazarımız Deniz Çoban’ın Bülent Yıldırım ile birlikte yorumlarıyla masaya yatırılan Fatih Karagümrük – Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonları…

4. dakikada Arthur Masuaku’nun Ebrima Colley’e faulünde sarı kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Masuaku ne yapıyor? Colley gitmesin diye ona bir küçük diz darbesinde bulunuyor. Verkaçı kesiyor. Eğer bu, bir topsuz alan ihlali olarak değerlendirilecekse veya kontrolsüz bir faul olarak değerlendirilecekse ya da ayağa basma olarak değerlendirilecekse mutlak sarı kart gerekir. Maçın çok başı olduğu için hakemin yorumuna saygı duyuyorum. Burada çok net bir kontrolsüz faul görmüyorum. Sadece faule hükmedip Masuaku’yu uyarmış olması benim için yeterlidir.

Deniz Çoban: Bu pozisyonda sorun olan konu; arkadaki boşluğu kullanmak isteyen oyuncunun o boşluğu kullanmasını engellemek üzere taktik maksatlı da yapılmış bir faul, topsuz alan faulü olarak da değerlendirilebilir. Dakika çok erken. Bence de bu dakika itibariyle uyarıyı yapmışsa eğer burada kart göstermemesini ben de kabul ederim.

18. dakikada Tayyip Talha Sanuç’un rakip ceza sahası içindeki vuruşunda top, Andrea Bertolacci’nin koluna geliyor mu? Geliyorsa bu, penaltıyı gerektirecek bir temas mı?

Bülent Yıldırım: Tayyip Talha Sanuç’un röveşata hamlesi Bertolacci için bir tehlike oluşturmuyor. Endirekt serbest vuruş gerektirmez. Nizami vuruştan sonra da Bertolacci’nin kapalı sol dirseğine çarptığını görüyoruz. Dolayısıyla burada herhangi bir ihlal yok ve hakemin devam kararı doğru.



Deniz Çoban: Bir oyuncu, ancak böyle yükselebilir. Penaltı olmaması için ancak böyle önlem alabilir. Tamamen temiz bir pozisyon. Hakem, yanılmadan geçmiş burayı.

21. dakikada Fabio Borini’nin rakip ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda VAR incelemesi ile ofsayt kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Öncelikle yardımcı hakemi yargılayabileceğimiz bir durum yok. Çok ince bir durum olduğu için kaçırmış olabilir. Video Hakem açısından bakarsak ben kaleci Mert’in Fabio Borini açık, bariz penaltıyı gerektiren bir müdahale yaptığını görmüyorum ki şüphelendiğimiz ters açı kamerası gelinceye kadar… Video Hakem’in o açıda şüphesi var. Şüphesi olduğu için de bir diyalog gerçekleşiyor. Konu şu; bu Video Hakem açısından açık, bariz bir penaltı mıdır?

Deniz Çoban: Sırayla gidersek bir defa ofsayt Video Yardımcı Hakem’in konusu değil. Sonrasında penaltı olursa, gol olursa ya da bariz gol şansını engelleyen bir kırmızı kart olursa öncesine bakıp o kararın atak başlangıç fazına dönmüş olacak. Yani bu ofsayta bakmadı aslında hakem. Video Yardımcı Hakem, sonrasında kaçan %100 bir penaltı olduğunu düşündü ve çağırdı. Peki, %100 kaçan bir penaltı var mı?

Bülent Yıldırım: Video Hakem tekniği açısından burada kaçan %100 bir penaltı söz konusu değil. Penaltı tartışmalı ki zaten penaltı yok.

Deniz Çoban: Engellemek niyetindeki bir kalecinin eldivenleri rakibe doğru döner. Mert, topa doğru gidiyor ve topu kaçırdıktan sonra elini yere koyuyor. Yani oyuncunun ayakkabısının üzerine koyuyor. Başka biri buna penaltı diyemez mi? Diyebilir yani değil mi?

Bülent Yıldırım: Gözle yanılabilirsiniz. Biz tabi burada DVD ortamında değişik açılardan çok net görüyoruz. Burada konu şu; Mert’in burada topa uzanamadığını anladıktan sonra ellerinin zemine inme hakkı, yer çekimi kanunu gereği var mıdır? Vardır.

Deniz Çoban: Vardır ama yine de oyuncunun hareketlerini kısıtlamaması gerekir. Dikkatli davranması gerekir.

Bülent Yıldırım: Forvet oyuncusu o noktada bir temas olsa da düşsem diye bekler çünkü topu çapraza doğru çıkarmış. Ben, penaltı olmadığı fikrindeyim. Bunun penaltı olduğunu düşünenler de olabilir. Video Hakem tekniği üzerinden gidelim.

Deniz Çoban: Ben de burada çok açık bir penaltı olmadığını düşünüyorum. Siz, ‘Penaltı değil’ diyorsunuz; ben, kalecinin elini yere koyuyor olması hakkıdır ama bunu yaparken dikkatli davranmalı ve oyuncunun bir sonraki hamlesini etkilememelidir. Burada etkilemiş olabilir. Penaltı da verse hakemi eleştirmem ama bana göre de penaltı yok.

Bülent Yıldırım: Aynı fikirdeyim.

Deniz Çoban: Size göre de penaltı değil, bana göre de penaltı değil. Peki, Video Hakem bunu nasıl açık, bariz penaltı olarak değerlendirdi?

Bülent Yıldırım: Video Hakem; açık, bariz kaçan bir penaltı olduğuna hükmetmiş olmalı ki bir diyalog başlatıyor ve maçın hakemini sonucu bilinen bir inceleme yapmak için ekrana davet ediyor. Sonucu bilinen inceleme ne demek? Video Hakem, bunun açık, bariz bir penaltı olduğuna hükmetti sonra hakemin çağırırken geriye doğru atak fazını incelemeye başladı. Çünkü siz önceden ofsaytı görüp, o çizgileri çekip bu müdahaleyi yapamazsınız.

Deniz Çoban: %100 penaltı olduğuna kanaat getirirseniz öncesinde ofsayt var mı yok mu diye o çizgiyi çizebilirsiniz. O çizgiyi çizip ofsayt çıkmasa ve penaltı için de davet etmemiş olsanız suçlu duruma düşersiniz. O zaman, ‘Niye çizdin bu ofsayt çizgisini?’ derler adama. %100 penaltı olduğuna kanaat getirdi, hakeme inceleme tavsiyesinde bulunmaya kanaat getirdi ve ondan sonra ofsayt çizgisini çizdi.

Bülent Yıldırım: Bana göre yoruma açık olan, açık ve bariz kanıt sunulamadığı bir pozisyon. Tek açıda bir şüphe var. Pozisyonda bence gereksiz müdahalede bulunuldu. Atak fazı süreci incelendiği zaman da krampon farkıyla çıkan bir ofsayt söz konusu. Video Hakemlere; ‘Eğer müdahil olmaktan emin değilseniz, elinizde net kanıt yoksa, şüpheli bir durum varsa müdahale etmeyin’ denir. Neden? Kafanızda karmaşa olduğunda bakmanız gereken VAR’ın felsefesidir: ‘Minimum müdahale, maksimum fayda’. Burada oyun için nasıl bir fayda oldu?

Deniz Çoban: Gereksiz yere durdu.

Bülent Yıldırım: Hiçbir fayda yok. Buradaki gereksiz müdahalenin sorumlusu bence Video Hakem’dir. Şansına ofsayt çıktı. Asla burada maçın hakemi Ali Şansalan’ı ekrana gidip izlemesinden dolayı suçlayamam. Burada ofsayta dönüldüğü için ilk anda verilen yanlış korner kararı da düzelmiş oldu.

Deniz Çoban: Aynı fikirdeyim. VAR müdahalesinin burada yanlış olduğunu düşünüyorum. Hakem, incelemeye çağrıldıktan sonra da sonucu bilinen müdahale yapması gayet doğru. Yanlış korner atılmadı, ofsayt ile başladı. O açıdan oyunun gidişatını etkileyen bir durum yok.

Bülent Yıldırım: Oyunun ve skorun gidişatını etkileyen bir durum yok.

33. dakikada Beşiktaş’ın golü öncesinde Nathan Redmond’a faul yapıldı. Buradaki karar doğru mu? Ali Şansalan’ın itiraza gelen oyunculara yönelik hareketini de değerlendirir misiniz?

Bülent Yıldırım: Hakemi kutlarım. Bir etkin beden dili neleri kurtardı. Biraschi, Redmond’ı pozisyonun başlangıcında Redmond’ı kolundan çekiyor. Ali Şansalan bir avantaj ihtimaliyle düdüğünü çalmıyor. Ondan sonra ikinci hamlede oyuncu topu kaybedince birinci hamle işareti yapıyor ve çekmeyi kastediyor. İkinci aşamayı yapsak faul yok. Çok doğru bir beden diliyle doğru bir faul varmış. Kendisini kutluyorum.



Deniz Çoban: İtiraza gelene, ‘Ben ikinciye çaldım’ diyor. O da çok doğru.

33. dakikada Cenk Tosun’un golünde topu indiren Welinton’ın eline top temas ediyor mu, bu golün iptali gerekir mi, VAR bu pozisyona niye karışmadı?

Deniz Çoban: Bana göre eline temas ediyor. Sonra Karagümrüklü oyuncuya çarpıp Cenk’in önüne düşüyor ve gol oluyor.

Bülent Yıldırım: Oyun kuralları, 1 Temmuz 2022’den geçerli olmak üzere, ‘Atak fazındaki bütün elle oynamalar atak fazının başında dahi olsa golle sonuçlandığı zaman Video Hakem’in müdahalesi ve golün iptali gerekiyor’ diyor. Bu çalışıldı ve şuna karar verildi. Futbolun doğası elle atılan golü kabul etmiyor. Kazara çarpsa bile… Vuruş anında veya hemen akabinde… Buna müdahale edeceğiz. Video Hakem müdahalesi ile, ‘Ele temas var’ denilecek ve gol iptal edilecek. Bu kadar basit. Ancak golü atan oyuncudan önceki aşamada, atak fazının tamamında kasıtlı veya bilerek elle oynama olmadığı sürece o gol geçerli sayılacak. Burada Welinton, bilerek topu kafasıyla oynuyor. O top, dizinin üzerinde doğal konumdaki eline düşüyor. Kasıtlı bir elle oynama var mı? Yok. Cenk Tosun’un attığı gol temiz. Çünkü öncesinde Welinton’ın kasıtlı, bilerek elle oynaması yok.

Deniz Çoban: Top, sadece eline çarpıyor. Eline çarptıktan sonra kaleye girseydi, eline çarptıktan sonra Welinton önüne düşüp kendi golü atsaydı bu gol iptal edilecekti. Fakat eline çarptıktan sonra üstüne bir de Karagümrüklü oyuncunun eline çarpıp Cenk’in önüne düşüyor ve futbol oyun kuralları, bu golün verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bülent Yıldırım: Doğru bir uygulama.

Deniz Çoban: Bu golde bir sorun yok.

37. dakikada Colin Kazım Richards’ın faulü sonrası itirazı sonrası kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Göğüsten çekiyor. Bunun arkası gol olsa zaten Video Hakem’in müdahalesi gerekecek. Yardımcı hakemin müthiş bir yardımı. Etkili bir müdahale, etkili bir beden dili. Colin Kazım’ın itirazından bir abartı var. Görülebilseydi sarı kart doğru olurdu.

Deniz Çoban: Gözün sağlıklı görmediğine ilişkin bir beden dili var. Görülse bu da bir sarı kart olurdu.

49. dakikada Fatih Karagümrük’ün Magomed Ozdoev ile bulduğu golde bir ofsayt var mı?

Bülent Yıldırım: Golü atan oyuncunun topun gerisinden geldiği pilot kameradan bile iyi kötü görülüyor. Oyuncu, topun gerisinde olduğu için ofsayt olma şansı yok. Temiz bir gol.

Deniz Çoban: Çok üzerinde durulacak bir pozisyon değil. Akılda kalmasın diye aldığımız bir pozisyon.

54. dakikada Fabio Borini’nin Cenk Tosun’a faulünde kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Bir oyuncu daha erken vurduğu için uzanan ayak, rakibin tabanına giriyor. Top oynama alanındadır. Hakemi kutluyorum, kart gerekmez.

Deniz Çoban: Sorun olan bir pozisyon değil.

62. dakikada Davide Biraschi’nin Tayyip Talha Sanuç’a müdahalesi sonrası gördüğü sarı kart doğru mu?

Bülent Yıldırım: Çok tartışılacak bir şey yok.

Deniz Çoban: Burada bir şeyi tartışırım. Niye hemen kartına başvurmadı da sonra gösterdi?

Bülent Yıldırım: Dördüncü hakem burada müdahale ediyor. Muhtemelen yapılan o kontrolsüzlüğü seçemedi. Dördüncü hakemin müdahalesiyle sarı kart kullandığını düşünüyorum. Bu etkili sarı kartın maçın oynanmasına katkıda bulunduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Yardım da yapılsa çabuk yapılsa, kart da çıkacaksa çabuk çıksa çok daha yerinde olur. Yarın öbür gün oyunu bozabilir. Örneğin; bu oyuncunun ikinci sarı kartı olur ve düşündü düşündü ondan sonra attı derler. Daha çabuk çıkmasında fayda var maç yönetimi adına.

68. dakikada Cenk Tosun’un Rayyan Baniya’ya müdahalesi için verilen faul kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Burada yanıldığını düşünüyorum. Defans oyuncusu çok kolay kendini bırakarak hakemi yanıltmış. Arkadan itme yok. İkisi de yer almaya çalışıyorlar. Arka bölgeden nizami bir şarj oluyor. Rakibe yönelmiş bir hamle yok. Öyle görmüş hakem, görmese daha iyiymiş. Maç standardı anlamının çok altında kaldı. Takımın da tehlikeli bir atağı kesildi.

Deniz Çoban: Standardı iyiydi. Bu, önemli bir atağı kesiyor. Daha dikkatli olması lazım.

71. dakikada Rayyan Baniya’nın Cenk Tosun’a faulünde sarı kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Umut vadeden bir durum yok, sportmenliğe aykırı bir durum yok. Buradan sadece faul çıkar, faul kararı yeterli diye düşünüyorum.

Deniz Çoban: Başkası çıkmaz. Tehlikeli bir alan. Burada faulü kaçırsanız bütün yedek kulübeleri orada üzerinize atlar. Bu faulü kaçırmamak önemli.

76. dakikada Romain Saiss’in ceza sahası içinde Mbaye Diagne’ye müdahalesinde devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: İki kolunu da kullanarak riskli bir hamleyle Romain Saiss’ın bir teması var. Sebep-sonuç ilişkisi hiç yok. Mbaye, kendini çok kolay bırakmış. Etkili bir itme olsaydı Video Hakem müdahale ederdi. Futbol içindeki bir nizami şarjı, Diagne’nin kötüye kullandığını düşünüyorum. Devam kararı bence doğru.



Deniz Çoban: Darbe ile oyuncunun düşüşü arasında tam bir illiyet bağı görülmüyor. Benim açımdan da burada hakemin devam kararı doğru. Diagne’nin oyuncunun elini koymasını kullanarak kendini yere bıraktığını düşünüyorum. Oyuncunun bir sonraki hamlesini etkilerse ihlal olur. Eli hissettiği zaman kendini bıraktığını düşünüyorum.

78. dakikada hakem köşe bayrağının kırıldığını görünce oyunu direkt durdurdu. Niye durdurdu?

Bülent Yıldırım: Futbol oyun kurallarında, izleyenler için çok önemsiz ama hakemler için önemli kritik alanlar vardır. Bu, futbol için çok önemli. O direğin orada bulunması taç, korner kararında hakeme yardımcı olan aparatlardan bir tanesi…

Deniz Çoban: O olmadan olmaz.

Bülent Yıldırım: Asli bir unsur. Böyle durumlarda oyunu durdurmak zorundadır. Oyunu durdurması doğru. Köşe bayrak dileği olmadan futbol oyununa devam edilemez.

90+2. dakikada öncesine ilişkin ofsayt bayrağı kalkan Kevin N’Koudou’nun Davide Biraschi ile mücadelesinde penaltı beklentisi var.

Bülent Yıldırım: Ofsayt doğru görünüyor. Hakemin de ikinci pozisyona ilişkin devam kararı doğru.



Deniz Çoban: Bayrak da doğru, penaltı da yok.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Gedson Fernandes’in hakeme yönelik tepkisinde sarı kart kararı doğru mu?

Deniz Çoban: İtiraz için geliyor, maç oynanmıyor ve Ali Şansalan’ı benim tabirimle silkeliyor.

Bülent Yıldırım: İyi geçen bir maçtan sonra bitiş düdüğüyle birlikte algımız, farkındalığımız aşağı inmiyor muydu? Burada da onun olduğunu düşünüyorum. Maçın içerisinde o adrenalinle bu hamle yapılmış olsa hakemin gösterdiği sarı karta saygı duyarım. Ancak müsabaka bittikten sonra gelip de biri size elinizin dışıyla bu hamleyi yaptığı zaman… Keşke fark edebilse çünkü bu sizin otoritenizi sorgulayan bir hamle, kaba bir hareket. Saygınlığınıza gölge gösterebilecek bir hareket. Keşke farkındalığı yüksek olup kırmızı gösterseydi daha doğru olurdu. Maç içi temaslarla, maç sonu temasları farklı değerlendirmek gerekir. Maç bittikten sonra futbolun dışına çıkmış oluyor. Kırmızı kart daha doğru olurdu ancak onun hangi mantıkla sarı kartını kullandığını anlıyorum, anlayış gösteriyorum. Lütfen devre arası ve maç sonu yapılan itirazlara karşı farkındalığı daha farklı olsun.



Deniz Çoban: Kırmızı göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu gelip elinin tersiyle kaldırımda biri size yapsa, ‘Ne oluyor?’ dersiniz. Fakat dediğiniz çok doğru. Saha içinde bazen ne için, nasıl olduğunu anlayamayabiliyorsunuz. Maç bittikten sonra bunu daha sağlıklı değerlendirebilse…

Bülent Yıldırım: Fernando Muslera, Dünya Kupası’nda maç bittikten sonra yaptığı bu hamleyle 4 maç ceza aldı. Bu riskli bir hamle Gedson açısından…

Deniz Çoban: Dördüncü sarı kartı oldu ve cezalı duruma düştü. Kırmızı kart ile cezalandırıldığı durumda üç sarı kartı cepte kalırdı ve atılmış olurdu.