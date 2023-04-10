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10 Nisan 2023
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Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (CANLI)

Alaturka Online
Alaturka Online

Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasında Fatih Karagümrük’e konuk oluyor. Derbide Kadıköy’de Beşiktaş’a 4-2 kaybetmesinin ardından kupada Kayserispor karşısında moral depolayan ve yarı finale yükselen Sarı Lacivertliler, Karagümrük deplasmanında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Jorge Jesus’un ekibinin puan kaybına tahammülü yok. Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, ligde 11 maçtır kaybetmiyor. Kırmızı Siyahlılar, evinde güçlü rakibini eli boş göndermeyi ve çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını FANATİK’ten takip edebilirsiniz. 

KARAGÜMRÜK: 0

FENERBAHÇE: 0

 

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Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve saat 20.30’da başlayan maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanıyor. Abdulkadir Bitigen’in yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe 11’ler:

Fatih Karagümrük: Batuhan, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Shukurov, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Arao, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Valencia.

MAÇIN CANLI ANLATIMI

 

 

 

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