Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İşte 11’ler)

Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasında Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Derbide Kadıköy’de Beşiktaş’a 4-2 kaybetmesinin ardından kupada Kayserispor karşısında moral depolayan ve yarı finale yükselen Sarı Lacivertliler, Karagümrük deplasmanında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Jorge Jesus’un ekibinin puan kaybına tahammülü yok. Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, ligde 11 maçtır kaybetmiyor. Kırmızı Siyahlılar, evinde güçlü rakibini eli boş göndermeyi ve çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Abdulkadir Bitigen’in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe 11’ler:

Fatih Karagümrük: Batuhan, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Shukurov, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Arao, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Valencia.

Fatih Karagümrük – Fenerbahçe maçının VAR hakemi Emre Malok

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında bu akşam Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Emre Malok oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak. Saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Suat Arslanboğa olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok’a, AVAR’da Kadir Sağlam ve Ali Saygın Ögel eşlik edecek.

8 isim ceza sınırında

Fenerbahçe’de Karagümrük maçı öncesinde ceza sınırındaki isimlerin çokluğu en büyük endişelerden biri. Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Miha Zajc, Willian Arao, Enner Valencia ve Osayi-Samuel, bu akşam sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Bu gerçekleşirse, haftaya Kadıköy’de Ankaragücü ile oynanacak maçta görev yapamayacaklar.

Duran toplara dikkat

Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde duran topları en etkili kullanan takımlardan biriydi. Son haftalarda ise bu konuda o kadar iyi görünmüyor. Ancak bu karşılaşmada duran toplar önemli bir rol oynayabilir. Karagümrük, kaydettiği 52 golün 16’sını bu şekilde buldu. Fenerbahçe’de ise bu sayı 9. Diğer yandan ev sahibi ekip, duran topları savunma konusunda çok sıkıntılı. Pirlo’nun öğrencileri, 47 golün 15’ini duran top organizasyonları sonrasında kalesinde gördü. Fenerbahçe ise bu şekilde sadece 9 gol yedi.

Fatih Karagümrük’te eksikler

Fatih Karagümrük’te sakatlıkları devam eden Efecan Mızrakçı ve Emir Tintiş kadroda yer almayacak. Karagümrük’te; Otabek Shukuruv, Andrea Bertolacci, Matteo Ricci, Ebrima Colley ve Lawrence Nicholas, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Fenerbahçe müsabakasında kart görmeleri durumunda Ümraniyespor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.