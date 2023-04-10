Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasında Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Derbide Kadıköy’de Beşiktaş’a 4-2 kaybetmesinin ardından kupada Kayserispor karşısında moral depolayan ve yarı finale yükselen Sarı Lacivertliler, Karagümrük deplasmanında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Jorge Jesus’un ekibinin puan kaybına tahammülü yok. Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, ligde 11 maçtır kaybetmiyor. Kırmızı Siyahlılar, evinde güçlü rakibini eli boş göndermeyi ve çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Abdulkadir Bitigen’in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe muhtemel 11’ler:
Fatih Karagümrük: Batuhan, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Bertolacci, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Emre Mor, Arda (Rossi), Serdar Dursun, Valencia