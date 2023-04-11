Fatih Karagümrük – Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Verilen & verilmeyen gol, penaltı beklenen an…

Seçim Demirel: Akıllara şöyle de bir soru gelir yani: Şu pozisyon eğer ceza alanı içerisinde bir penaltı beklentisiyle gerçekleşmiş olsaydı bir penaltı çalınır mıydı bu pozisyona ya da çalınsaydı eğer kabul görür müydü? Kabul görüyorsa eğer, “Evet, bu bir penaltı gerektiren müdahale” diyebiliyorsak o zaman buna da, “Gol iptali doğru” diyebiliriz. Benim futbol anlayışıma göre kesinlikle yanlış bir karar.

Deniz Çoban: Seçim Hocam’ın bu yaklaşımı da çok değerli. Ben niye kullanmadım bu ifadeyi diye düşündüm şimdi. Böyle bir pozisyonda penaltı kararı çıksa çok şaşırırdık, birbirimize bakardık bu penaltı nasıl verildi diye.