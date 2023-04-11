Fatih Karagümrük – Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Verilen & verilmeyen gol, penaltı beklenen an…

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertlilerin geriden gelerek kazandığı mücadelede hakem Abdülkadir Bitigen ve ekibinin kararları, tartışma yarattı. Özellikle maç içerisinde ve sonrasında Fenerbahçe cephesinde büyük tepki vardı.
JORGE JESUS’TAN 11’DE 5 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük maçı ilk 11’inde 5 farklı isim dikkat çekti. Teknik direktör Jorge Jesus, bir önceki hafta oynanan Beşiktaş derbisinde sahaya sürdüğü Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Osayi-Samuel ve Joao Pedro’nun yerine Alioski, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Emre Mor ve Serdar Dursun’a ilk 11’de görev verdi.
Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük karşısındaki 11’i şu şekildeydi:
Altay, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Szalai, Alioski, Arao, Emre Mor, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Valencia
FERDİ KADIOĞLU’NDAN 19 MAÇLIK SERİYE SON
Ligde 19 maçtır sarı kart ceza sınırında forma giyen Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Fatih Karagümrük maçının 42. dakikasında sarı kart görerek, seriye son verdi. 19 maçtır sarı kart ceza sınırında süre alan Ferdi Kadıoğlu, ilk olarak ligin ilk 2 haftasında oynanan Ümraniyespor ve Kasımpaşa maçlarında üst üste sarı kart görmüştü. 3. defa ise 5. haftadaki Kayserispor müsabakasında sarı kart gören Ferdi Kadıoğlu, bu haftadan sonra 28. haftaya kadar ceza sınırında görev aldı. Karagümrük maçının 42. dakikasında sarı kart gören Ferdi, 29. haftada Ülker Stadı’nda oynanacak olan MKE Ankaragücü müsabakasında forma giyemeyecek.
Ferdi, Sarı-Lacivertli forma ile ligde çıktığı 25 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
DEPLASMANDAKİ YENİLMEZLİK SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI
Bu müsabakayla Fenerbahçe, dış sahadaki yenilmezlik serisini 7 maça yükseltmiş oldu. Deplasmanda son yenilgisini ligin 15. haftasında Trabzonspor’a karşı 2-0 ile alan Sarı-Lacivertliler, 17. haftada Antalyaspor’u sahasında 2-1 yendi. Kanarya, 19. haftada gittiği Gaziantep deplasmanından 2-1’lik skor ile 3 puanı hanesine yazdırırken, Ümraniyespor’u da aynı skorla geçti. Fenerbahçe, 22. haftadaki deplasman maçı olan Adana Demirspor müsabakasında rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler daha sonra üst üste oynadığı iki deplasman maçından da sahadan galibiyetle ayrıldı; Kayserispor’u 2-1 ile geçen Kanarya, Alanyaspor’u da 3-1 mağlup etti.
Sarı-Lacivertliler, son 7 deplasman mücadelesinde mağlubiyet yüzü görmezken, 6 galibiyet 1 beraberlik ile 19 puanı hanesine yazdırmış oldu.
Öte yandan Fenerbahçe, bu süreçte kalesini de gole kapatamadı.
“HAKEMLERİN POZİSYONLARI DAHA İYİ SÜZMELERİ GEREKİYOR”
Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarda hakem yönetimine de değinen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, “Hakem yönetimini de maçı zorlaştırdı. Arao’nun golünü neden iptal ettiklerini anlamadım. Arao faul yapmadı. Samet’in pozisyonuna faul verdi ama Samet aktif alanda faul yapmıyordu. Valencia’ya verilmeyen penaltının sebebini anlamadım. Maç gitti kazananı Fenerbahçe. Kaybettikten sonra bahane olarak söylemiyorum. Kazanmamıza rağmen söylüyorum. Umarım hakemlerle ilgili konuşmak durumunda kalmam. Hakemlerin pozisyonları daha iyi süzmeleri gerekiyor. Dolayısıyla pozisyonları daha iyi izlemeleri ve analiz etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Sonradan giren oyuncular skoru değiştirmemize yardımcı oldular. Biz 11 kişilik bir takım değiliz. Sakatların eksikliğini hissediyoruz ama takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
“FENERBAHÇE 3. KEZ ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAN KOPARILMAYA ÇALIŞILDI”
Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, çok önemli kritik bir virajı döndüklerini ifade ederken hakem yönetimine ilişkin de eleştirilerde bulundu ve “Öncelikle takımımızı tebrik ediyorum. Çok önemli kritik zorlu bir virajı döndük. Bugün ciddi anlamda konuşulması gereken yine vehametler yaşandı. Fenerbahçe’nin bu akşam herkesin gözü önünde planlı ve programlı bir şekilde bu sezon 3. kere şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldı. Türkiye’nin açık ara bütün maçlara giden futbol severler iyi bilir. Saha zemininin tribünlere en uzak olduğu ve bizim en uzak tribünün en ücra koltuğundan rahatlıkla görebildiğimiz penaltıyı ne hikmetse ne sahadaki hakem görebildi ne de vardakiler uyarıp olayı Fenerbahçe lehine çevirmeyi uygun gördüler. Bu artık kabul edilemez bir notaya gelmiştir. İşte günlerdir algılar, manipülasyonlar Lale Orta diyorlar ama bu hakemler Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak algısı dün bir kaç programda gördüm utanma da kalmamış insanlarda. Herhalde bu işten bir tek bu hakemlerin haberi yok. Artık herkesin gözü önünde ciddi anlamda bir çadır tiyatrosuna döndü bu iş. Ben hem Lale Orta’ya hem MHK’ye hem de TFF’nin bütün kurumlarına sesleniyorum. Artık bu algıcılardan bu lobilerden korkmayın. Bari bu son kalan 2 ayda herkes işini doğru yapsın objektif yapsın. Bari ligin kalan itibarını son objektiflik kırıntılarını kurtarmaya çalışalım hep beraber” ifadelerini kullandı.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Fatih Karagümrük – Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Fatih Karagümrük – Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları…
3. DAKİKADA FENERBAHÇE’NİN İPTAL EDİLEN GOLÜNDE FAUL KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Şimdi hakem burada bir faul tespiti yaptı. Faul ne zaman gerçekleşir? Golü atan Fenerbahçeli oyuncunun değil onun önündeki Samet’in rakibinin omzunun bastırarak ona faul yaptığını düşünerek golü iptal etti. Hakem, bunu görüp değerlendirdi diye düşünüyoruz. Futbol, bir temas oyunu. Futbol oyununda temas olacak. Oyuncular kafaya yükselirken ya da mücadele ederken birbirlerine temas edecekler. Ne zaman ihlal gerçekleşmiş olur? Yapılan hamle rakip oyuncunun hareketlerini kısıtlarsa, rahat hareket etmesini engellerse, topa ulaşmasını engellerse o zaman ihlal olur.
Deniz Çoban: Şimdi şurada elin, rakip oyuncunun omzunda olduğunu görüyoruz. Ama burada etkili bir temas olmadığı fikrindeyim ki siyahlı oyuncunun olabildiğince de rahat yükseldiğini görüyoruz.
Deniz Çoban: Gol olduktan sonra faul yapıldığı düşünülen oyuncunun dönüp hiç hakemi aramadığını da görüyoruz. Yani bir oyuncu kafaya yükselirken omuzuna basılmış olsa, dağıtılmış olsa, engellenmiş olsa; bu oyuncu çok iyi niyetli, hakeme çok saygı gösteren bir oyuncu bile olsa döner bir hakemi arar ne karar verdi diye. İtiraz etsin demiyorum ama döner hakemi arar. Hakemi de dönüp aramıyor ve yediği göre hayıflanıyor. Elbette tam bir referans noktası olmasa bile harekete bakıyorum, etkilendiğini düşünmüyorum oyuncunun. Oyuncunun gol olduktan sonraki hareketlerine bakıyorum, herhangi bir beklenti içerisine girmemiş.
Deniz Çoban: Sonuç, bu golün verilmesini çok daha doğru bulurum. Çünkü futbol, ne bekliyor diye hareket etsek ben burada futbolun golü beklediğini düşünüyorum. Abdülkadir, böyle değerlendirdi. Bunun zaten Video Hakem’in çok karışacağı bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum. Ben, yanlış karar diyorum buna. Bu maçla ilgili biz, birçok 12. kural değerlendirmesi aldık. Onlara baktıkça bu pozisyon da aklımıza gelecek ve bu soruyu kendimize soracağız: Abdülkadir Bitigen’in standardına göre bu bir faulse, o zaman bu niye faul değil? Bu şekilde soracağız geriye kalan dakikalarda.
Seçim Demirel: Burada, iki pozisyon var hakemin değerlendireceği: Golü atan oyuncunun rakibine yaptığı müdahale ve onların önünde olan yine iki rakip oyuncunun müdahalesi. Futbol her ne kadar temas oyunu olsa da kafa topuna yükselen siyah formalı oyuncunun bu elden hiç etkilenmeyerek yukarıya doğru çok net bir şekilde sıçradığını görüyoruz. Daha fazla sıçrayamaz. Zaten yapabileceği hamleyi yapmış.
Seçim Demirel: Arkadaki golü atan oyuncunun elleri rakibin sırtında olsa da etkili bir itme yok. Burada da bence bir problem yok ve bir gol olmuş. Ben de çağdaş futbol anlayışı içerisinde bu golün verilmesinden yana bir fikir beyan edebilirim. Gol verilseydi çok daha doğru olurdu ama sübjektif bir karar, bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Hakem kararına da saygı duyulması gerekiyor. VAR, kesinlikle böyle bir pozisyona müdahale edemezdi ve etmedi de.
Seçim Demirel: Akıllara şöyle de bir soru gelir yani: Şu pozisyon eğer ceza alanı içerisinde bir penaltı beklentisiyle gerçekleşmiş olsaydı bir penaltı çalınır mıydı bu pozisyona ya da çalınsaydı eğer kabul görür müydü? Kabul görüyorsa eğer, “Evet, bu bir penaltı gerektiren müdahale” diyebiliyorsak o zaman buna da, “Gol iptali doğru” diyebiliriz. Benim futbol anlayışıma göre kesinlikle yanlış bir karar.
Deniz Çoban: Seçim Hocam’ın bu yaklaşımı da çok değerli. Ben niye kullanmadım bu ifadeyi diye düşündüm şimdi. Böyle bir pozisyonda penaltı kararı çıksa çok şaşırırdık, birbirimize bakardık bu penaltı nasıl verildi diye.
Bülent Yıldırım: Gerçekten tartışmaya açık bir pozisyon. Neden? Seçim Hocam, çok güzel değerlendirdi. Sübjektif Sübjektif durumlarda böyle şarjın olduğu, engelleme niyetinin olduğu durumlarda bir kere hakemin kararına saygı duymak zorundayız. Onu bir söyleyelim. Çünkü yandan top ortalandığı anda Samet, eliyle bastırıp oyuncuyu bozmak niyetinde ancak topa ulaşamayacağını anladığı anda o etkinliği bırakmak için ellerini omuzdan çekip kendini geriye doğru savuruyor. Bu durumda bütün tartışma, Rayyan Baniya’nın yeterince etkilenip etkilenmediği konusunda çıkacak. Buna, “Faul” diyen insanlara da, “Hiçbir şey yok” diyemeyiz. Video Hakem, zaten burada devre dışı. Asla ondan bahsedemeyiz. Zaten bence Türkiye’deki en büyük handikap, hakem üzerinden oyunu okumak gerekirken Video Yardımcı Hakem üzerinden oyunu okuyoruz, bu yanlış. O yüzden Deniz’in işaret ettiği maç içi tutarlılık da çok önemli.
Bülent Yıldırım: Benim kanaatimce müsabakanın hakemi yanıldı. Rayyan Baniya faul beklememesine rağmen hakem, o eli gördüğü için yanıldı. Bence insani bir hata yaptı. Ancak toplamından baktığımızda futbol, burada asla faul beklemiyor. İlgili oyuncu, topa vuramadığı için kendi kendisiyle ve arkasındaki boşlukta Arao’yu kaçıran arkadaşını arayıp muhatap olurken maçın hakemi, bir faul girişimini faul zannedip faule hükmediyor.
Bülent Yıldırım: Bir girişim var ancak oyuncuyu yeterince etkilediği, hareketini kısıtladığı konusunda hakemin görüşüne katılmıyorum. Buradaki en doğru karar, golü vermek olurdu. Net bir gol olduğu fikrindeyim.
24. DAKİKADA FATİH KARAGÜMRÜK’ÜN GOLÜ ÖNCESİNDE KALECİ BATUHAN ŞEN’İN BİR İHLALİ VAR MI?
Bülent Yıldırım: Hakemlere kural olarak konmuş ilgili bölümü aldık. Sayfa 100, kural 12’ye göre, “Kaleci, kendi ceza alanı içerisindeyken aşağıdaki ihlallerden birini yaparsa bir endirekt serbest vuruş kararı verilir” diye bir bent var, altında maddeler var. Biz onlardan ilgili olanını aldık: “Top oyuna bırakıldıktan sonra top başka bir oyuncuya temas etmeden önce eli/kolu ile topa tekrar dokunursa.”
Deniz Çoban: Kaleci, topu kontrol ederek kurtarışını yaptı.
Deniz Çoban: Kontrolünde.
Deniz Çoban: Şu anda yere bıraktı topu.
Deniz Çoban: Tekrar geri aldı.
Deniz Çoban: Biraz önceki okuduğumuz kurala göre, oyuna bıraktığı topa tekrar eliyle/koluyla dokunursa ki bırakın eline alıp degaj yapmayı tekrar dokunursa bile bu bir ihlaldir. Aleyhine endirekt serbest vuruş verilmesi gerekir.
Deniz Çoban: Şu anda bıraktı topu, oyuna bıraktı.
Bülent Yıldırım: Burada iki eliyle teması kesip topu oyuna bıraktı.
Deniz Çoban: Topu, oyuna bıraktı. Devam ettiği zaman tam da kuralda tarif edilen şeyi yaparak oyuna bıraktığı topa eliyle/koluyla dokunuyor.
Deniz Çoban: Normalde kalecinin kontrolünde olan bir topa kimse müdahale edemez. Mesela kaleci degaj yaparken araya girip birisi topa dokunamaz. Kaleci topu yerle zemin arasında tek elle tutmuştur, parmağını koymuştur ve kalecinin kontrolündedir, kimse gelip bu topa dokunamaz. Kaleci, plonjon yapmıştır kurtarmıştır topu ve elinden sekmiştir tekrar gelip üzerine zıplamıştır, bu da devam. Şimdi kaleci, şurada arkada bir oyuncuyu unutmuş olsa ve o oyuncu gelse tık diye önünden alıp gidip golü atsa golde problem var mı? Demek bu top, kalecinin kontrolünde değil, oyunda.
Bülent Yıldırım: Elle teması devam ediyor olsa hiçbir sorun yok, aksiyonun devamı diyeceğiz.
Deniz Çoban: Oyuna bıraktı topu. Sonra ne yapıyor? Eline alıyor. Kural kitabının tam orta yerinden endirekt serbest vuruş ve bu golün iptali gerekir.
Bülent Yıldırım: Bu atak fazının içinde, atağın başlangıcı sayılır mı? Video Hakem Protokolü gereğince müdahale etmesi gerekir mi?
Deniz Çoban: Hocam, bu atak başlangıç fazının içerisinde ama biz Türkiye olarak öyle bir noktaya geldik ki artık bütün komplike oyun kurallarını Video Yardımcı Hakem’e çözdürmeye çalışıyoruz. Yani artık oyun kuralında yazan ifadeyi bile Video Yardımcı Hakem’e çözdürmeye çalışıyoruz. Bu, hakem ve ekibinin işi.
Bülent Yıldırım: Şu anda top, kalecinin kontrolünde. Tuttu, sektirmeden de kontrol etmeyi başardı.
Bülent Yıldırım: Yere düştü, tamam.
Bülent Yıldırım: Sekse elinden bir daha tutsa… Kurtarmanın devamı, yine devam.
Bülent Yıldırım: Bakın, sağ eli topta. Şu anda kaleciye kimse müdahale edemez.
Bülent Yıldırım: İki elle teması kesti. Elini de bıraktı. Şu anda bu top, oynanabilir top. Yani oyunda.
Bülent Yıldırım: Oyuna bırakılan top, ikinci kez şu anda elle alınırsa endirekt serbest vuruş. Endirekt serbest vuruş gerekir, gol iptali gerekir.
Seçim Demirel: Ekstra bir şey söylemeye gerek yok. Zaten kural açık bu konuda. Net bir endirekt serbest vuruş. Top, aynı takımda kaldı ve devamı gol oldu. Bu bir atak başlangıç fazının içerisindeki bir ihlaldir. VAR’ın bir gol olduğunda geriye dönüp yaptığı kontrolde bunu tespit edip hakemine sunması gerekiyordu. Ciddi bir hata.
42. DAKİKADA FERDİ KADIOĞLU’NA GÖSTERİLEN SARI KART DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Hakemin beden dili, izlerken bizi bayağı bir terse düşürdü.
Deniz Çoban: Sağ el sonra kalkıyor. Şu, sola gösterdi. Fenerbahçe’ye verdi faulü.
Bülent Yıldırım: Fenerbahçe lehine faul veriyor. Sonra oyun, Karagümrük lehine başladı.
Deniz Çoban: Bu kararı, hakemin verdiğini düşünmüyorum. Yardım aldı. Tabii ki alabilir çünkü kararsız geldi buraya.
Deniz Çoban: Karagümrüklü oyuncu masum değil. Önce Fenerbahçeli oyuncunun üzerine gidip onu taciz ediyor. Kramponuna temas ediyor, yokluyor. Kart gerektirmez. İlk çaldığı faul de doğru, gösterdiği yön de doğru. Sonradan Ferdi’nin yaptığına çıkan sarı kart da doğru. Ama faulü Fenerbahçe’ye vermişken bu süreçte ne değişti de Karagümrük başladı? Onu anlayamadım. Yine aynı şeyi konuşacağız ki bu serbest vuruş gidip gol olsa kulüplerden biri, “Faulü bana verdi, onlar kullandı, gol yedim” diyecek. Bir hakem, niye böyle bir şeye fırsat verir?
Seçim Demirel: Geçen hafta, Abdülkadir Bigiten’i haftanın hakemi seçmiştim. Gerçekten başarılıydı ama bugün de bir o kadar zorlandı ve özellikle faul standardı neredeyse hiç yoktu.
Seçim Demirel: Burada da Karagümrüklü oyuncu faulü yapıyor ve doğru bir faul değerlendirmesinde bulunuyor ama sonradan Ferdi’nin hareketine bir sarı çıkarınca oyuna Karagümrük takımı başladı. Bilemiyorum. Konsantrasyon kaybı mı diyelim, ne diyelim? Ben de yorum yapamıyorum.
63. DAKİKADA ENNER VALENCIA’NIN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Dün ve ondan önceki gün bir şey söylemiştim. Çok yanlış yapıyoruz, her şeyi Video Yardımcı Hakem üzerinden okuyoruz. Beklenen hakemin karar vermesi. Video Yardımcı Hakem; tali unsur, sonraki unsur, futboldaki hataların önüne geçsin diye gelmiş bir unsur. Onu bir kenara koyup bakalım ki hareketsiz, izleyebileceği en iyi yerden, en sağlıklı şekilde bu pozisyonu izliyor. Size göre bu pozisyon faul değil, oyuncunun hareketleri kısıtlanmamış, oyundan düşmemiş, istese oyuna devam ederdi, etkilenmemiş ama iptal edilen goldeki etkiledi! Aynı maç içinde veriyor hakem bu kararları.
Deniz Çoban: Diyorum ya atamaları en çok ben eleştiriyorum diye… Belki çok titiz davranıyorum. Bu maçın Video Yardımcı Hakem’i her kim olursa olsun, bu sezon bu ligin performansı en düşük hakemi olsun… Buna karışılmazsa neye karışılır?
Bülent Yıldırım: Hocam şu esnemeyi, darbenin kuvvetini görüyorsunuz değil mi?
Deniz Çoban: Hocam, buna söyleyecek bir şey yok. Bu, çok açık bir penaltı.
Seçim Demirel: Valencia, ceza alanı içerisinde ilerlerken önce başka bir rakip oyuncuyla ikili bir teması gerçekleşiyor. Zaten devam ediyor. Orada bir problem yok.
Seçim Demirel: Sonrasında da rakibi ayağına vuruyor. Yani çok açık, net. Tartışmaya çok açık bir pozisyon değil aslında. Hakem değerlendiremedi diye düşünüyorum.
Bülent Yıldırım: Şimdi, hakemimiz burada.
Bülent Yıldırım: Ben şeyi anlamıyorum.
Seçim Demirel: Kapatıyor mu?
Deniz Çoban: Hayır, kapatmıyor. Aynı doğrultuda değil.
Bülent Yıldırım: Yok, aynı doğrultuda değil. Perdelendiği ihtimali düşük geliyor bana.
Bülent Yıldırım: Sanırım yeri, bunun 1 metre daha kendi sağı olsa çok daha net görür ancak burada gördüğü izlenimi var bende.
Bülent Yıldırım: Bir durakalıyor orada. Kilitleniyor. Yani muhakeme… Bilmiyorum.
Seçim Demirel: Burada bir problem yok zaten. Bir omuz şarjı oluyor ama orada bir sıkıntı yok.
Seçim Demirel: Devamında rakibi, ayağına vuruyor. Sağ ayağına… Etkili, onun hareketlerini kısıtlayacak…
Seçim Demirel: Şöyle, burada mesela Fenerbahçeli oyuncu niye yere düşsün? Normalde top, rakibinin arkasında kalmış zaten. O müdahale, onun hareketlerini kısıtladı. Kısıtlamasa devam edecek.
Bülent Yıldırım: Açık, net, bariz, tartışmasız ve verilmediği zaman ‘skandal’ olacak bir penaltı pozisyonu. Eğri oturalım doğru konuşalım. Başka kurtarabileceğiniz bir şey yok. İlk goldeki iptalinde hakemin kararına katılmasam da olayın sübjektif olduğunu, yanılabileceği unsurlar olduğunu ifade ettim. Bir insani hata yaptığını belirtmek adına… Şimdi burada onun lehine konuşabileceğim, savunabileceğim hiçbir şey yok. O kadar net bir penaltı.
77. DAKİKADA FENERBAHÇE’NİN GOLÜNÜN GELDİĞİ KORNERİ DOĞURAN POZİSYON ÖNCESİNDE ABDÜLKADİR BİTİGEN’İN HAKEM ATIŞINI UYGULAYIŞ ŞEKLİ DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Kitaba göre burada herhangi bir ihlal yok ama oyun burada durmuş, oyuncular relax pozisyona geçmiş, su içmeye gelen oyuncular var, iki tane değişiklik yapılıyor, değişen oyuncuların hangi mevkilerde oyuna girdiğini bilmiyorum da muhtemelen savunma mevkiinde falan…
Deniz Çoban: Bu tecrübe seviyesinde bir hakemin o başlama vuruşunu yaptırırken hemen topu bırakmak yerine, “Arkadaşlar, başlatıyorum. Tamam mı? Herkes yerine geçti mi?” diye bir farkındalık yaratıp topu sonra yere bırakması gerekirdi.
Deniz Çoban: Daha Karagümrük savunması, değişikliklerden sonra yerini almadan hakem atışını yapınca oyuncular da hazırlıksız yakalandılar.
Deniz Çoban: Ve bu atağın neticesinde korner oldu.
Deniz Çoban: Korner de geldi gol oldu.
Deniz Çoban: Kitaba göre bir yanlış var mı? Yok. Bütün oyuncular sahada mı? Sahada. Hakem, oyunu hakem atışıyla başlattı mı? Başlattı. Ama bir nefes alıp bir farkındalık yaratsaydı bu tecrübeye daha çok yakışırdı fikrindeyim.