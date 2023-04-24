Fatih Karagümrük fırsatı kaçırdı!

Bu sezon Andrea Pirlo yönetiminde ortaya koyduğu futbolla alkış alan Fatih Karagümrük, dün akşam da şampiyonluğun favorisi Galatasaray’ın karşısına çıktı. Andrea Pirlo yönetimindeki İstanbul ekibi, birçok eksiğine rağmen sahada müthiş bir mücadele örneği ortaya koydu. Karagümrük, 90 dakika sonunda ise iki farklı öne geçtiği mücadeleden galibiyet çıkaramadı. Kırmızı-Siyahlılar, eğer karşılaşmadan galibiyet ile ayrılsaydı kulüp tarihi adına da önemli bir başarının altına imza atacaktı.

6 yenilgi ve 2 beraberlik

İstanbul temsilcisi, daha önce Galatasaray’a konuk olduğu 8 maçta 6 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Pirlo’nun öğrencileri, dün akşam ise adeta ilk zaferin kapısından döndü. Karagümrük, 9. deplasmanında 3. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.