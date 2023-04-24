66.7 F
Los Angeles
23 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporFatih Karagümrük fırsatı kaçırdı!

Fatih Karagümrük fırsatı kaçırdı!

Alaturka Online
Alaturka Online

Bu sezon Andrea Pirlo yönetiminde ortaya koyduğu futbolla alkış alan Fatih Karagümrük, dün akşam da şampiyonluğun favorisi Galatasaray’ın karşısına çıktı. Andrea Pirlo yönetimindeki İstanbul ekibi, birçok eksiğine rağmen sahada müthiş bir mücadele örneği ortaya koydu. Karagümrük, 90 dakika sonunda ise iki farklı öne geçtiği mücadeleden galibiyet çıkaramadı. Kırmızı-Siyahlılar, eğer karşılaşmadan galibiyet ile ayrılsaydı kulüp tarihi adına da önemli bir başarının altına imza atacaktı.

6 yenilgi ve 2 beraberlik

İstanbul temsilcisi, daha önce Galatasaray’a konuk olduğu 8 maçta 6 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Pirlo’nun öğrencileri, dün akşam ise adeta ilk zaferin kapısından döndü. Karagümrük, 9. deplasmanında 3. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Alaturka Spor
Önceki haber
Trabzonspor’dan transfer atağı! Bjelica harekete geçti…
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,476BeğenenlerBeğen
16,190TakipçilerTakip Et
3,514TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States