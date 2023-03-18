Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

UEFA Konferans Ligi’nden elenen Medipol Başakşehir, Süper Lig’e dönüyor. 26. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında Turuncu-Lacivertliler’i ağırlayacak. Andrea Pirlo yönetiminde 9 maçtır kaybetmeyen Kırmızı-Siyahlılar serisini sürdürmeye çalışacak. Son 5 resmi maçı da kazanamayan ve 4’ünde mağlup olan Emre Belözoğlu’nun ekibi ise çıkış arıyor.
Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Tugay Kaan Numanoğlu’nun düdük çalacağı mücadele beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.
Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir muhtemel 11’ler:
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Baniya, Mercan, Ricci, Colley, Ozdoev, Bertolacci, Borini, Diagne.
Medipol Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Deniz, Berkay, Aleksic, Serdar, Okaka.