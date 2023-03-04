Fatih Karagümrük – Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11’ler)

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor’la karşılaşacak. Pirlo’nun öğrencileri 7 maçtır kaybetmiyor. Sivasspor karşısında bu seriyi devam ettirmek istiyorlar. Son iki maçını kazanan Sivasspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Fatih Karagümrük – Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak müsabakayı Ümit Öztürk yönececek. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr’de…

Fatih Karagümrük – Sivasspor muhtemel 11’ler

Fatih Karagümürük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Baniya, Levent, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Colley, Borini, Diagne

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Camara, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan, Gradel, Saiz, James

VavaCars Fatih Karagümrük, ligde oynadığı son 7 maçta mağlup olmadı. Andrea Pirlo’nun öğrencileri bu süreçte 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Sahasında oynadığı son 4 lig maçında da yenilgi yüzü görmeyen İstanbul ekibinin 26 puanı bulunuyor.

Demir Grup Sivasspor ise çıkışını devam ettirmek istiyor. Ligde istediği sonuçları elde edemeyen kırmızı-beyazlılar, son 4 maçın 3’ünü kazandı. Bu sezon 11 deplasman karşılaşmasına çıkan Yiğidolar, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 6 da mağlubiyet yaşadı. Sivasspor, haftaya 24 puanla girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas’ta oynanan mücadele golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.