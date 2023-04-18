Fatih Karagümrük-Ümraniyespor maçı (CANLI)

Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 30. haftasında Ümraniyespor’u ağırlıyor. Andrea Pirlo yönetiminde üst sıralara göz diken Kırmızı Siyahlılar, Ümraniyespor karşısında 3 puan hedefliyor. Ligde kalma mücadelesi veren konuk takım da ateş hattından kurtuluşun fitilini ateşlemek adına mutlak galibiyet parolasıyla sahada.
Fatih Karagümrük-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan ve saat 20.30’da başlayan Fatih Karagümrük-Ümraniyespor maçı beIN Sports 2’den naklen yayınlanıyor. Ali Şansalan’ın yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.
Fatih Karagümrük-Ümraniyespor 11’ler:
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Baniya, Levent, Ozdoev, Shukurov, Bertolacci, Lobjanidze, Borini, Diagne
Ümraniyespor: Berke, Glumac, Avounou, Epureanu, Geraldo, Kartal, Valentin, Onur, Kayode, Sekidika, Umut Nayir
Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olarak 11 maçlık yenilmezlik serisi son bulan VavaCars Fatih Karagümrük, Hatayspor’un ligden çekilmesi nedeniyle hafta sonunu 3-0 hükmen galip tamamladı. Geride kalan 27 maçtan 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 yenilgi alan kırmızı-siyahlılar, ligde 37 puan topladı. Ev sahibi ekipte Matteo Ricci, sarı kart cezası nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kayserispor deplasmanında alınan 3-1’lik mağlubiyetle 5 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Ümraniyespor, hafta sonunu bay geçen takım oldu. 27 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi alan kırmızı-beyazlı takım, 23 puanla ligden çekilen Hatayspor’un bir sıra üzerinde 18. durumda bulunuyor. Konuk takımda kırmızı kart cezalısı olan Isaac Sackey, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.