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18 Nisan 2023
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Fatih Karagümrük-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 11’ler açıklandı!

Alaturka Online
Alaturka Online

Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 30. haftasında Ümraniyespor’u ağırlayacak. Andrea Pirlo yönetiminde üst sıraları hedefleyen Kırmızı Siyahlılar, Ümraniyespor karşısında 3 puan hedefliyor. Ligde kalma mücadelesi veren konuk takım da ateş hattından kurtuluşun fitilini ateşlemek adına mutlak galibiyet parolasıyla sahada olacak.

Fatih Karagümrük-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak Fatih Karagümrük-Ümraniyespor maçı beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Ali Şansalan’ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fatih Karagümrük-Ümraniyespor 11’ler:

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Baniya, Levent, Ozdoev, Shukurov, Bertolacci, Lobjanidze, Borini, Diagne

Ümraniyespor: Berke, Glumac, Avounou, Epureanu, Geraldo, Kartal, Valentin, Onur, Kayode, Sekidika, Umut Nayir

Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olarak 11 maçlık yenilmezlik serisi son bulan VavaCars Fatih Karagümrük, Hatayspor’un ligden çekilmesi nedeniyle hafta sonunu 3-0 hükmen galip tamamladı. Geride kalan 27 maçtan 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 yenilgi alan kırmızı-siyahlılar, ligde 37 puan topladı. Ev sahibi ekipte Matteo Ricci, sarı kart cezası nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kayserispor deplasmanında alınan 3-1’lik mağlubiyetle 5 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Ümraniyespor, hafta sonunu bay geçen takım oldu. 27 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi alan kırmızı-beyazlı takım, 23 puanla ligden çekilen Hatayspor’un bir sıra üzerinde 18. durumda bulunuyor. Konuk takımda kırmızı kart cezalısı olan Isaac Sackey, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

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