Fatih Karagümrük’te Andrea Pirlo, futbolculara sitem etti

Spor Toto Süper Lig’in 34’üncü haftasında Fatih Karagümrük sahasında Adana Demirspor’a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadelede birçok pozisyona girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini söyleyen Pirlo, “Bu kadar hata yaparsak maçlarını kaybedebilirsiniz. Özellikle teknik, bireysel ve bölgesel hatalar yaptık. Fazlaca pozisyona girdik ancak bunları değerlendiremedik. Bu tip maçlar, kaliteli takımlara karşı zor olabilir. 3 tane aynı gol yedik. Kaybettiğimiz için üzgünüz” şeklinde konuştu.

Vatandaşı Vincenzo Montella ile rakip olmaları hakkındaki düşüncesi sorulan Pirlo, “İtalyan derbisi. İkimiz de buradayız. Ona karşı oynadığım için mutluyum. O kazandığı için daha fazla mutlu. İyi bir sezon geçiriyorlar. Ligi iyi bir yerde bitireceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“FEGHOULI KALİTESİNİ GÖSTERDİ”

Takımın tecrübeli ismi Feghouli’nin uzun süredir forma giymediğini hatırlatan Andrea Pirlo, “Feghouli uzun zamandır forma giymiyordu. Hazır olma durumunu iyi değerlendirdi. Kalitesini gösterdi. Zeki, topa hakim bir oyuncu. Sakatlarımız, eksiklerimiz var. Geniş rotasyonda herkes forma şansı buluyor” diye konuştu.

“BÖYLE DURUMLARDA FUTBOLCUYU ADAPTE ETMEK ZOR OLUYOR”

Hedefsiz kalan takımlarda oyuncuları adapte etmenin zorluğuna dikkat çeken İtalyan teknik adam, sözlerini şöyle noktaladı:

“Hem Avrupa için bir hedefimiz kalmadı. Düşme hattından uzaktayız. Böyle bir durumda futbolcuyu adapte etmek zor oluyor. Taraftarımızın az olması da oyuncuyu oyunun içine sokamıyor. Elimizden geldiğinde onlar motive etmeye çalışıyoruz. 5 gol ve direkten dönen toplar vardı, zevkli bir maç ortaya çıktı.”