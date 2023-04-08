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8 Nisan 2023
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Fatih Karagümrük’te Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Fatih Karagümrük, bu karşılaşmanın hazırlıklarını Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Teknik Direktör Andrea Pirlo yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve kondisyon çalışmaları ile başladı. 5’e 2 top kapma yapan kırmızı-siyahlılar, idmanın son bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı.

Fatih Karagümrük’te sakatlıkları bulunan Emir Tintiş ve Efecan Mızrakçı dışında antrenmanda eksik yer almadı.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve Asbaşkan Serkan Hurma da antrenmanı takip etti.

Kırmızı-siyahlılar yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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