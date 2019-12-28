Fatih Karagümrük’te Giray Bulak dönemi sona erdi

Fatih Karagümrük’ün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Teknik Direktörümüz Sayın Giray Bulak ile karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkür eder, başarılar dileriz.”
25 Kasım’da göreve gelen Giray Bulak yönetiminde Fatih Karagümrük 7 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alırken, sahadan 5 kez de mağlup ayrıldı.
Değerli Futbol Kamuoyu,
Teknik Direktörümüz Sayın Giray Bulak ile karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkür eder, başarılar dileriz. pic.twitter.com/scwOaS0jRJ
— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) December 28, 2019