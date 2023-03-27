Fatih Karagümrük’ün gol makinesi Mbaye Diagne’den transfer sözleri

Fatih Karagümrük’ün yıldızı Mbaye Diagne, Süper Lig’e verilen milli arada suskunluğunu bozdu. 31 yaşındaki golcü futbolcu, Fatih Karagümrük ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

Türkiye’de forma giymeye devam etmek istediğini belirten Mbaye Diagne, açıklamalarında çarpıcı ifadeler kullandı. A Spor’un sorularını yanıtlayan Mbaye Diagne’nin açıklamaları gündem oldu.

“BUNU DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ”

Dünya Kupası’dan sonra yakaladığı performans ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Mbaye Diagne, “Bazı şeyleri iyi yapacağımıza inanıyorduk. Hocamız da bize bununla ilgili direktifleri veriyordu, yüreklendiriyordu. İyi bir takıma sahibiz, iyi de çalışıyorduk. Bunun karşılığını bir şekilde alacağımızı biliyorduk. Bunu devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Fabio Borini ile birlikte Süper Lig’in en iyi hücum oyuncuları olduğunu belirten Mbaye Diagne, “Borini ile ligin en iyi hücum oyuncularıyız. Hem asist hem gol anlamında ikimiz de iyi katkılar veriyoruz. Fabio da çok önemli bir oyuncu, çok istekli, çok çalışıyor. Ben de öyle. Ligin başında daha da fazla gol atabilirdik ama yeni bir takımdık. Bugünler için çalıştık, bunun da üstüne koyabileceğimizi düşünüyorum. İkimiz de iyi forvetleriz lig için” açıklamasını yaptı.

Türkiye’deki performansını değerlendiren Mbaye Diagne, “İyiler eleştirilir genelde. Ben de çok iyi bir performans sergiledim. İstatistikler ortada. Her gittiğim takımda iz bıraktım. Her gittiğim takımda beni seven insanlar oldu. Tabii ki eleştiriler de olacak. Ben bunları pozitif alıp kendi performansımın üstüne almaya çalıştım. Bu performanslardan, Türkiye’de başardıklarımdan sokakta yürüdüğüm zaman insanların sıcaklığını hissediyorum. Türkiye’de başardıklarımdan dolayı mutluyum. Burada da aynı şekilde seviliyorum, değer görüyorum ve sahada da bunun karşılığını veriyorum” ifadelerini kullandı.

“DAHA ÇOK MAÇ VAR”

Gol krallığı yarışı hakkında konuşan 31 yaşındaki santrfor, “Gol, goldür. Penaltı ya da diğer türlü ayırmıyorum. Bu sene ben atmıyorum takımda penaltıları. Kasımpaşa’da ben atmıştım, iyi bir gol sayısına ulaşmıştım. Valencia şu an iyi süre geçiriyor. Penaltı da atıyor takımında. Her hücumcu gol atmak ister, o da bunu yapıyor. Kendisini tebrik ediyorum ama ben de geliyorum, yarışın içindeyim. Lig bitmedi, daha çok maç var. Bir maçta 4 gol bile inanıyorum” açıklamasını yaptı.

“TEKLİFLER GELİRSE AÇIĞIM”

Türkiye’de kariyerini devam ettirmek istediğini ve tekliflere açık olduğunu belirten Mbaye Diagne, “2016’da Kasımpaşa’ya geldiğim zaman, herkes Moussa Sow, Demba Ba isimlerini biliyordu. Senegal’de bile ismimi çok tanımıyorlardı. Menajerime Kasımpaşa’ya geleceğimi ve sonrasında Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birisinde forma giyeceğimi söyledim. Bu şansı yakaladım. Tanrı’ya bana bu şansı bahşettiği için teşekkür ederim. Dileklerimi yerine getirdim. Türkiye’yi çok seviyorum. İnsanların bana olan sevgisini hissediyorum. Çok güzel yıllar geçirdim. Başka teklifler gelirse açığım, Türkiye’de oynamak istiyorum. Yaşamak da istiyorum ilerleyen periyotta. 2-3 yıl daha belki burada forma giymek isterim” dedi.

Performansı hakkında açıklamalarına devam eden Mbaye Diagne, “100 maç ortalamada, 68 gol attım. Dünyadaki en büyük santrforların, Messi, Ronaldo gibi oyuncuların yaptığı istatistiklere yakın bir istatistik yaptım. Benim gibi yapan yok şu an ligde. Bu şans da değil. Ben bunları çalışarak ve kalitemle gösterdim” ifadelerini kullandı.

Mbaye Diagne son olarak Türkiye’deki en iyi forvet olduğunu vurguladı ve “Ben şu an Türkiye’nin en iyi forvetiyim. Daha çok gol atacağım. Başka bir takıma gitsem de gol atmaya devam edeceğim. Bir sonraki maçta da gol atacağım” diye konuştu.

İNANILMAZ PERFORMANS

Mbaye Diagne bu sezon Fatih Karagümrük’te 25 müsabakada forma şansı buldu. Senegalli santrfor bu karşılaşmalarda rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Mbaye Diagne aynı zamanda takım arkadaşlarına 5 gol pası verdi.

31 yaşındaki forvetin Fatih Karagümrük ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Mbaye Diagne’nin güncel piyasa değeri 1 milyon 800 bin euro. Brandizzo’da profesyonel olan Mbaye Diagne daha sonra Juventus, Ajaccio, Lierse, Al Shabab, KVC Westerlo, Üjpest, Teda, Kasımpaşa, Galatasaray, Club Brugge ve West Bromwich Albion’da forma giydi.