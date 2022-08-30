Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur edip kayıplara karışan şirketin CEO’su Fatih Özer Arnavutluk’ta yakalandı. Özer’in iadesi için işlem başlatıldı.

Türkiye’de faaliyet gösteren kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer, 20 Nisan 2021’de, yurt dışına kaçtı.

Thodex sistemini kapatan Özer’in yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ettiği ve 2 milyar dolarla kaçtığı iddia edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Özer’in, Arnavutluk’a kaçtığı tespit edildi.

Özer’in iadesi için girişimlerde bulunulurken, yakalanması için yürütülecek çalışmalarda koordinasyonun sağlanması amacıyla 4 teknik ekip kurulmuştu.

Bu kapsamda Arnavutluk’ta Özer’in yakalanması için çok sayıda baskın düzenlenmişti. Bugün yapılan bastında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kurduğu teknik ekiple işbirliğinde yürütülen çalışmalarda Fatih Özer yakalandı.

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