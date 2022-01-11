Fatih Özgökçen: Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz?

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Alaturka Online
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Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve yöneticiler, Ahmet Çalık’ın trafik kazasında hayatını kaybettiğini öğrenince Ankara’ya gitti.

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Fatih Özgökçen: Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz?

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve beraberindeki yöneticiler, Ahmet Çalık’tan gelen acı haberin ardından Ankara’ya hareket etti.

Üzüntüsünü dile getiren Özgökçen, ”Gencecik çocuk vefat etti. Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz? Konuşacak halim de şu an yok. Ankara’ya cenazeye gideceğiz şimdi. Elmadağ’a gideceğiz. Kulübümüzün en beyefendi oyuncularından biriydi” diye konuştu.

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