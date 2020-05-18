Fatih Portakal’dan Emniyet’e şikayet

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, dün yandaş haber siteleri tarafından servis edilen “Fatih Portakal’a kötü haber! Çiftliğine diktiği kaçak yapı yıkılacak” başlıklı haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İzmir Seferihisar’da 2015 yılında kurulan çiftlikte, kaçak yapılaşmaya gidildiği şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapılmış ve kaçak yapıya rastlanmamıştı. Ancak bazı siteler 8.3 dönümlük çiftliğin inceleme raporuna ulaşıldığını ve ağaç kolonlar üzerine dikilen, çatısı kiremitlerle kapatılan 40 metrekarelik kaçak sundurmanın yıkılacağını iddia etti.

Talep ettiği halde kendisine verilmeyen inceleme raporunun nasıl olup da bazı gazetelere sızdırıldığını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a soran Fatih Portakal, evinin üstünde drone uçurulup özel mülkünün dikizlenmesiyle ilgili de Emniyet’e şikayette bulunduğunu duyurdu.

İŞTE FATİH PORTAKAL’IN TWEET’LERİ:

* Geldiğimiz nokta şu: Yandaş medya bugün 40 m2 lik park yerinin yıkılacağını duyurdu. ”Rapora ulaştık” deniyorsa ”sızdırılmış” demektir. Biz istedik alamadık! İncelemeyi yapanlar bile şaşkındır herhalde.

* Şaşırmıyorum, neden mi? Arazimle ilgili paylaşılan fotoğraflardandan biri kişisel verilerim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilenlerden. Oradan sızdırılıp Yeni Asır’a servis yapılmıştı. ”Olmaz” demeyin oldu. Devlet denilen aygıta güveni zedeliyorlar. Foto uçtuğuna göre rapor da uçar! Değil mi?

* Eğer rapor doğru ise, olası yıkılması düşünülen yer burası -yine de yıkılmasına ihtimal vermiyorum- Arastırdım, sundurmadan pergoleye dönülür. Kiremitler toplanır, ahşabın arasi boşaltılır, sarmaşık sarılır. Ve pergole garaj olur.

* Bu arada tavuklar ve horozlar kurtuldu. Çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekibi tarafından kümes de fotoğraflanmıştı. Rapor doğru ise rahatları bozulmayacak. Hadi hayırlısı…

* Sıra bende. Evimin üstünde drone uçurup özel mülkü dikizlemekten Emniyet’e şikayetimizi yaptık. Bunun bir hukuki süreci olacak.Bir hukuki süreç de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için olacak. Kişisel verilerim nasıl ve kim tarafından sızdırılmıştır? Suç değil midir? Murat Kurum umarım ilgilenirsiniz.