Fatih Portakal’dan Erdoğan’a çay tepkisi





Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü Web TV yayınında Erdoğan'ın Marmaris'te çay dağıtması hakkında konuştu. Alişer Delek'in konuğu olan Portakal, "insanları güzel" bir köyde yaşadığını belirterek şunları söyledi: "Burada her görüşten insan var. Dün bir tane AK Partili vardı. 'Cumhurbaşkanı çay dağıtmış, hayırlı olsun' dedim. 'Ya bırak ağabey Allah aşkına, söylettirme beni' dedi. Bunu diyen iktidar partisinden bir seçmen. O hareket ona öyle dokunmuş ki!"