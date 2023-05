Fatih Tekke’den David Jensen’e tebrik

Süper Lig’in 32. haftasında konuk ettiği Giresunspor’u Emeka Eze’nin golüyle 1-0 deviren İstanbulspor, altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdırdı. 32 puana yükselen Boğalar nefes alırken Sarı Siyahlılar’ın teknik direktörü Fatih Tekke, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

‘BİZE 1 GALİBİYET YETER GİBİ GÖZÜKÜYOR’

Galibiyet nedeniyle çok mutlu olduğunu vurgulayan genç teknik adam, “Maçı bölüm bölüm değerlendirmek lazım. İlk bölümde beklediğimiz gibi, çalıştığımız gibi golü bulduk. 1-2 tane hızlı hücum şansı. İlk yarının bir bölümünden sonra formasyonu değiştirdik. Bugün Giresunspor’un etkinliği çok daha iyiydi, bire birlerde özellikle blok arası varyasyonlarda. Penaltı kurtararak bizi maça tutunduran David’e teşekkür etmek gerekiyor. Hafta boyunca oyuncularıma psikolojik olarak bu tip maçların oynanması gerektiğini söyledik. Bugün oyuncularım savunma haricinde maça hazır değildiler. İkinci yarı oyuncularımla bekleyerek maçın bitemeyeceğini söyledim. ‘Geniş alanda oynayacağız’ dedim. Kırmızıdan sonra hikaye farklı yere gitti. Tamamıyla savunma yaptık. Ama kolay değildi. Sonrasında 5’liye döndük. Girenler çok katkı verdi. Maçın hakkı 1-0 değildi bana göre. Oyuncularım adında çok çok mutluyum. Çok iyi oynadığımız çok puan kaybettiğimiz maçlar da var. Rakiplerimizden bir adım öne geçtik. Şimdi bize 1 galibiyet yeter gibi gözüküyor. Çok önemli bir virajdı. Beklediğimiz gibi bir maç olmadı. Her anına çalışmış olmamıza rağmen top bizdeyken iyi oynamadık. Giresunspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

“DAVİD’İ TEBRİK EDERİM”

David Jensen’in penaltı kurtarmasıyla ilgili konuşan Fatih Tekke, “Penaltılarda kaleci hocaları, penaltı kullanıcıların çoğunlukla hangi noktaya attığını söyler. Oyuncu bunu ezberler. Ama maçın içinde değişir. O an bence maçın en önemli kırılma anıydı. David’i tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke, Eze’nin performansının sorulmasına, “Şu ana kadar forvetlerimiz totalde 3 tane gol attı. Eze geldiğinde de ona söyledim. Oyunu daha doğru oynamaya çalışıyor. Çalışkan ve bize yardımcı olmaya çalışıyor. Ama bu maçta daha etkili olmasını bekliyordum. Eze’nin oyun planı içinde oynaması lazım. Çok güçlü bir oyuncu ama yanındakiyle daha doğru oynaması lazım. Bize iyi bir katkı veriyor ama biz ondan daha çok şey istiyoruz” cevabını verdi.

“LİGDE KALDIK DİYEMEYİZ”

Tekke, ligde bir adım öne geçtiklerini ifade ederek, “Ligde kaldık diyemeyiz. 2 tane 3 puan avantajımız var. Galatasaray ile zor maçımız var. Oyuncular kendilerinde olan potansiyeli hemen hemen her maç göstermekte başarılı oldular. Şu an mutluyuz. Ama futbol bu her maç önemli. Matematiksel olarak garanti olduğunda bunu söylemek daha doğru olur. 1 adım öndeyiz ama gerçekçi olmak zorundayız. Kiralıklar bize çok katkı veriyorlar, burayı benimsediler. Bu oyuncular bu durumu oluşturdu, hepsine teşekkür ederim. Moralimiz arttı inşallah ligde kalırız” dedi.

45 yaşındaki teknik adam, taraftarların kötü tezahüratlarına engel olmaya çalıştığının hatırlatılması üzerine, “Ortada bir oyun var. Giresunspor takımının yaşadığı sıkıntılar. Verdikleri emek çok ciddi. Saygı önceliğimiz olmalı. Bu oyunu seviyorsak bütün yönleriyle sevmemiz lazım. Ne kadar saygı duyarsanız insanlar size o kadar saygı gösterir. Bugün İstanbulspor, çok çok iyi savundu bu başarı mıdır evet başarıdır. Ama 3 puanı bence Giresunspor hak etmiştir. Birbirimize 3 puan için kötü söz söylememize gerek yok. İnsanız, insanlar hata yaparlar. İyi şeyler yapmakta fayda var. Bunların değerli olduğunu insanlara anlatmakta fayda var” diyerek sözlerini noktaladı.