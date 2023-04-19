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19 Nisan 2023
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Fatih Tekke’den Fenerbahçe maçı açıklaması: Oynatmayacağımı söylemiştim

Alaturka Online
Alaturka Online

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 3-3 berabere kaldıkları Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. İstanbulspor’un son ana kadar yarışın içinde kalmaya devam edeceğini vurgulayan Tekke, tüm bu olumsuzluklara rağmen şu anda alınan puanın önemli olduğunu belirtti.

‘3 puan alabilirdik, kesinlikle hak etmiştik’

İstediklerini sahaya yansıttıkları bir maç olduğunu belirten Tekke, “Her açıdan çok zor bir maçtı. Tüm oynadığımız maçlar gibiydi. Antalyaspor’un belki de bu kadar kötü oynamasını sağlayan takım olarak herhalde bir biz vardık. Bugün istediklerimizin tamamı gerçekleşti. 2’nci ve 3’üncü golümüz istediğimiz anlar ve zamanlarda geldi. İçeride söylediğim şey yanlış anlaşılmış. Yanlış anlaşılmasın dediğimiz şey muhakkak yanlış anlaşılıyor. Bazı oyuncularımızın performansı bize daha fazla yardımcı olabilir anlamında, kalemize top gelmeden 3 gol yedik dedim. Bazı maçlarda atanınız ve tutanınızın daha çok performans vermeli. Oyuncularımın yüreğine sağlık diyorum. 34-35 kişilik bir kadroyuz. Şu anda dışarıda 11’de oynamayı düşünen oyuncular var, haklılar. Tüm bu olumsuzluklara rağmen şu anda alınan puan iyi. 3 puan alabilirdik, kesinlikle hak etmiştik. Fatih Karagümrük maçında da, Beşiktaş maçında da, MKE Ankaragücü maçında da puanı hak etmiştik Bugün de hak ettik ama alamadık. Çalışmaya devam edersek bunu yapacağımızı düşünüyorum. İstanbulspor son ana kadar yarışın içinde kalmaya devam edecek. Biz de her şey çok açık ve net” şeklinde konuştu.

‘Fenerbahçe maçında oynatmayacağımı söylemiştim’

Genç teknik adam, Fenerbahçe maçı öncesi 4 oyuncusunun cezalı duruma düşmesiyle ilgili sorulan soruya “Maçtan önce 3 sarı kartı olan oyuncuları Fenerbahçe maçında oynatmayacağımı söylemiştim. Giresunspor maçı tabii ki önemli. Hastalık var, sakatlık var. Kadroda kim olacak, çok önemi yok. 30-35 kişi antrenman yapıyoruz. 11’de oynaması gereken oyuncularım şu an dışarda. Başımızda birçok şey var. Bunları kamuoyuyla paylaşmıyoruz.” şeklinde yanıt verdi.

Antalyaspor’un kazandığı penaltı pozisyonunun hatırlatılması üzerine ise Tekke şunları söyledi:

“Hakemlerle ilgili tek cümlem olmadı. Onlarla ilgili bir gün konuşursam 3 cümle kullanacağım ama onu şu an kullanmayacağım. Maç içerisinde gergin olduğumuz anlar olabiliyor. Ben oyuna bakıyorum. Saha içinde ne yaptık, ne bekledik, ne aldık diye bakıyorum.”

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