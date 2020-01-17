Fatih Terim aradığı ’10’u buldu

Geçen sezonun 32. haftasında Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından 8 ay sahalardan uzak kalan Emre Akbaba, aynı şehirde formasına kavuştu. Kupadaki Rizespor sınavında 88 dakika sahada kalan ve bir de gol atan 27 yaşındaki gurbetçi oyuncu, Belhanda’dan verim alamayan ve yeni 10 numara arayan Teknik Direktör Fatih Terim için önemli bir kazanç oldu.

Bu kritik pozisyonda sıkıntı yaşayan Fatih Terim, Emre’yi bu bölgeye monte etmeyi planlıyor.

Geçen sezon ligde 17 maça çıkan yıldız oyuncu, 2 gol-2 asistlik performans sergilemişti. Emre, 4 milyon Euro karşılığında Galatasaray’a transfer olmuştu.

SEKIDIKA’YA TEKLİF

Öte yandan TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurum, Galatasaray’ın Eskişehirspor’dan 4.5 yıllığına transfer ettiği 23 yaşındaki Jesse Sekidika’yı kiralamak için teklifte bulundu. Henüz lisansı çıkarılmayan Nijeryalı kanat/forvet kiralanacaksa ilk tercih mavi-beyazlı ekip olacak. BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, “Fatih hoca, Jesse’nin kiralık olarak gitmesine onay verirse öncelik kulübümüzde” açıklamasını yaptı.