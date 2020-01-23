Fatih Terim, Arda Turan için yönetimle fikir ayrılığı olduğunu açıkladı!

Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terim, Arda Turan konusunda yönetim ile fikir ayrılığı yaşandığını açıkça dile getirdi. Terim’in açıklamaları şöyle;

“Geçtiğimiz günlerde yönetimle Arena’da toplantı yaptık. Arda Turan konusunda daha önce dediklerimi yönetime de ilettim. Galatasaray’ın ocağından yetişmiş bir oyuncunun tekrar şans alması yönündeki kararımı ilettim, bu karar olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığı mıdır? Evet fikir ayrılığıdır. Buradan çıkarken bu kararın iyi yönetilmesinden yana olduğumu söyledim ancak ben daha eve varmadan bir gazeteciye, akşam birkaç gazeteciye maalesef verilmiş. Bu Galatasaray’a yakışan bir durum değil açıkçası. Ben yönetimle arasında sorun var dedirtmemek için çok çaba harcıyorum. Çaba harcadıkça da zaman zaman hayal kırıklığı yaşıyorum. Arda konusunda düşüncemi ilk günden yana değiştirmedim. Sadece Galatasaray’ı yöneten iradeye saygı duydum.”

“İLK YARIDA MÜTHİŞ OYNADIK”

Rizespor karşısında ilk yarıda takımın müthiş bir oyun oynadığını belirten sarı-kırmızılıların teknik adamı, “Kalecimiz yere yatmadı. Daha çabuk, top gelemeden düşünebilen oyuncu sayımız arttı. Antrenmanlarla daha ileriye gideceğiz. Bugün oyuncularım da, ben de zevk alıyoruz. Saha içerisinde daha da zengin olmak en büyük amacımız. Repertuarımızın geniş olmasını istiyorum. Henry’nin gelmesinin ardından Jesse ile birlikte ikinci bir oyun oynayabiliriz” ifadelerini kullandı.

“BİR STOPER İSTEDİM”

Transfer konularına da değinen deneyimli teknik adam, “Bizim gibi ceza almış ve satmadan alamayan takımların içerisinde son dakikaya kadar beklemek gerekir. Hem alınması hem verilmesi ile ilgili. Bir stoper istedim evet ama olmazsa yapacak bir şey yok. Dünyanın sonu değil. Gidecek oyuncularımız olacak. İkinci santrfor için Andone şansımızı kullandık. Bizim gibi kulüplerde hiç belli olmaz” açıklamasında bulundu.

“NAGATOMO FIRSAT BULURSA GİDECEK”

Japan futbolcu Yuto Nagatomo’nun durumuna açıklık getiren Terim, “Hakikaten benim futbol hayatımdaki en profesyonel oyunculardan biri. Çok değerli bir oyuncu. Kendisi ile konuştum. Nagatomo bize çok büyük hizmetler yaptı. Hiçbir sıkıntımız yok. Onu çok seviyoruz. O da bizi seviyor. Bir fırsat bulursa gidecek. Ama Nagatomo kalırsa başımızın üzerinde yeri var. Böyle futbolcuyu bulmak çok zor. Keşke daha önce karşılaşsaydık. Nagaotmo’yu kırmak kimsenin aklına gelmez. O nasıl isterse öyle davranacağız” dedi.