Fatih Terim: Bazı arkadaşlarımızı yorduk!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Maça oldukça rotasyonlu bir kadro ile çıkan Fatih Tarim maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Fatih Terim’in açıklamaları:

‘DEVRE ARASI LİNNES OYNAYAMACAĞIM DEDİ’

“Kupaya önem vermiyoruz diye bir şey yok, tam tersi, önemsiyoruz. Galatasaray bir kupa varsa onu almak ister, önemli bir yere koyar. Bu yanlış anlaşılmasın ama rotasyon bizim için mecburiydi. Gerek Adem gerek Mariano, mecburduk. Devre arası Linnes gripten dolayı bitik haldeyim, oynayamayacağım deyince aklımızda olmayan bir değişiklik oldu o da.”

‘ALTINDAN KALKILACAK BİR SONUÇ’

“İlk ayağı kaybettik, tebrik ederiz rakibi, kazandılar. İkinci ayağa bakacağız, deneyeceğiz. Ben 7-8 oyuncuyla rotasyon yaptım diye önemsemiyor diye bir şey çıkmasın. İlk yarı gole kadar kalemizde bir şey görmedik. Direkten çıkan topumuz da var. İki duran toptan gol yedik. Direk toptan yemedik, ikinci toplardan yedik. Bazı arkadaşlarımızı yorduk, ne kadar yardım edebilirler, edebilecekler görmüş olduk. İstemediğimiz bir sonuç ama Galatasaray için altından kalkılacak bir sonuç. Rakibimiz avantajlı şu an. Henüz daha son düdük çalmadı. Son düdüğe kadar kovalayacağımızdan herkes emin olabilir.”