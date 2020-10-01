Fatih Terim: ‘Bunu söyleyince birileri alınıyor ama…’

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Rangers’a 2-1 mağlup olarak Avrupa macerasını noktalarken müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, ağırlıklı olarak transfer çalışmaları üzerine konuştu.

Terim, Belhanda ile ilgili olarak “Belhanda eğer gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok. Herhalde bildiği bir şey vardır. Zaten yılan hikayesine döndü. Yok Arabistan, yok Nice… Zaten 2-3 günümüz var. Belli olur” dedi.

“Satma konusunda becerili olamadığımız çok açık” diye deneyimli çalıştırıcı, “Bunu söyleyince birileri alınıyor ama yok; bu kabul edilir bir şey. Sadece almak değil, satmak da önemli. Burada da başarılı olmalıyız” ifadelerini kullandı.

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‘Kimse transfer yapmamak için özen göstermez!’

Fatih Terim, yönetimin transfer yapmayı denediğini ancak sonuç alınamadığını da şöyle aktardı:

“Arkadaşlar, size şunu söyleyeyim; kimse transfer yapmamak için özen göstermez! Çalıştık, olmadı. Bundan sonra ne olur? Avrupa’yı kaybettikten sonra içeride bir şekilde oynarız biz… Oradan yönetime herhangi bir şey demenin manası yok. Uğraştılar ama olmadı.”